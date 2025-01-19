BitStable Finance 圖標

BitStable Finance 價格 ($BSSB)

USD

BitStable Finance ($BSSB) 實時價格圖表

$0.11423
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-12.40%(1D)

今天 BitStable Finance ($BSSB) 的價格

今天 BitStable Finance ($BSSB) 的實時價格爲 0.113958 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$BSSB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BitStable Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.26M USD
- BitStable Finance 當天價格變化爲 -12.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BitStable Finance ($BSSB) 價格表現 USD

今天內，BitStable Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0164597436397454
在過去30天內，BitStable Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028292694
在過去60天內，BitStable Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095087580
在過去90天內，BitStable Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02968838046028239

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0164597436397454-12.62%
30天$ -0.0028292694-2.48%
60天$ -0.0095087580-8.34%
90天$ -0.02968838046028239-20.66%

BitStable Finance ($BSSB) 價格分析

BitStable Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.113381
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$ 0.134324
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$ 9.52
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-0.66%

-12.62%

-0.44%

BitStable Finance ($BSSB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.26M
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什麼是BitStable Finance ($BSSB)

BitStable enables the generation of stablecoin DAII against the bitcoin ecosystem collateral assets.

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BitStable Finance ($BSSB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BitStable Finance ($BSSB) 的其他問題

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$BSSB 兌換爲當地貨幣

1 $BSSB 兌換 AUD
A$0.18347238
1 $BSSB 兌換 GBP
0.09344556
1 $BSSB 兌換 EUR
0.11053926
1 $BSSB 兌換 USD
$0.113958
1 $BSSB 兌換 MYR
RM0.512811
1 $BSSB 兌換 TRY
4.03753194
1 $BSSB 兌換 JPY
¥17.80821666
1 $BSSB 兌換 RUB
11.67613668
1 $BSSB 兌換 INR
9.86648364
1 $BSSB 兌換 IDR
Rp1,868.16363552
1 $BSSB 兌換 PHP
6.6722409
1 $BSSB 兌換 EGP
￡E.5.72297076
1 $BSSB 兌換 BRL
R$0.6951438
1 $BSSB 兌換 CAD
C$0.16409952
1 $BSSB 兌換 BDT
13.845897
1 $BSSB 兌換 NGN
177.50439954
1 $BSSB 兌換 UAH
4.79877138
1 $BSSB 兌換 VES
Bs6.153732
1 $BSSB 兌換 PKR
Rs31.76921124
1 $BSSB 兌換 KZT
60.48662724
1 $BSSB 兌換 THB
฿3.91901562
1 $BSSB 兌換 TWD
NT$3.74807862
1 $BSSB 兌換 CHF
Fr0.10370178
1 $BSSB 兌換 HKD
HK$0.88659324
1 $BSSB 兌換 MAD
.د.م1.14413832