Bitrock Wallet Token 圖標

Bitrock Wallet Token 價格 (BRW)

USD

Bitrock Wallet Token (BRW) 實時價格圖表

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-30.30%(1D)

今天 Bitrock Wallet Token (BRW) 的價格

今天 Bitrock Wallet Token (BRW) 的實時價格爲 0.00245614 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BRW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitrock Wallet Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.18 USD
- Bitrock Wallet Token 當天價格變化爲 -30.34%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bitrock Wallet Token (BRW) 價格表現 USD

今天內，Bitrock Wallet Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001069971088801527
在過去30天內，Bitrock Wallet Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007415401
在過去60天內，Bitrock Wallet Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001625940
在過去90天內，Bitrock Wallet Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001010480180099869

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001069971088801527-30.34%
30天$ -0.0007415401-30.19%
60天$ +0.0001625940+6.62%
90天$ -0.001010480180099869-29.14%

Bitrock Wallet Token (BRW) 價格分析

Bitrock Wallet Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00247581
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$ 0.00356143
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$ 0.01272674
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-2.84%

-30.34%

-2.79%

Bitrock Wallet Token (BRW) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 29.18
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什麼是Bitrock Wallet Token (BRW)

Bitrock Wallet is the first Native Crypto Wallet for Bitrock Chain ecosystem and popular EVM Chain.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Bitrock Wallet Token (BRW) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bitrock Wallet Token (BRW) 的其他問題

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BRW 兌換爲當地貨幣

1 BRW 兌換 AUD
A$0.0039543854
1 BRW 兌換 GBP
0.0020140348
1 BRW 兌換 EUR
0.0023824558
1 BRW 兌換 USD
$0.00245614
1 BRW 兌換 MYR
RM0.01105263
1 BRW 兌換 TRY
0.0870210402
1 BRW 兌換 JPY
¥0.3838209978
1 BRW 兌換 RUB
0.2516561044
1 BRW 兌換 INR
0.2126526012
1 BRW 兌換 IDR
Rp40.2645837216
1 BRW 兌換 PHP
0.143806997
1 BRW 兌換 EGP
￡E.0.1233473508
1 BRW 兌換 BRL
R$0.014982454
1 BRW 兌換 CAD
C$0.0035368416
1 BRW 兌換 BDT
0.29842101
1 BRW 兌換 NGN
3.8257573482
1 BRW 兌換 UAH
0.1034280554
1 BRW 兌換 VES
Bs0.13263156
1 BRW 兌換 PKR
Rs0.6847227092
1 BRW 兌換 KZT
1.3036699892
1 BRW 兌換 THB
฿0.0844666546
1 BRW 兌換 TWD
NT$0.0807824446
1 BRW 兌換 CHF
Fr0.0022350874
1 BRW 兌換 HKD
HK$0.0191087692
1 BRW 兌換 MAD
.د.م0.0246596456