Bitra 價格 (BTR)
今天 Bitra (BTR) 的實時價格爲 480.14 USD。目前其市值爲 $ 46.30K USD。BTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Bitra 當天價格變化爲 -22.60%
- 其循環供應量爲 100.00 USD
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今天內，Bitra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -140.2601133679465。
在過去30天內，Bitra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -419.8097368040。
在過去60天內，Bitra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Bitra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -140.2601133679465
|-22.60%
|30天
|$ -419.8097368040
|-87.43%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Bitra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+9.33%
-22.60%
-58.46%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BITRA - a scarce creation by the enigmatic Taraxi Taramoto. Only 100 coins exist, untouched and shrouded in mystery. No noise, no intervention - just value born of rarity. A decentralized legacy left for the community to uphold. BITRA moves in silence, its brilliance speaks loudest. BITRA is a store-of-value asset on the Taraxa Network. The BITRA Community is part of self-organised Venture Capital group within Taraxa, dedicated to accelerating Taraxa's growth and increasing its visibility.
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|1 BTR 兌換 VND
₫12,634,884.1
|1 BTR 兌換 AUD
A$739.4156
|1 BTR 兌換 GBP
￡350.5022
|1 BTR 兌換 EUR
€417.7218
|1 BTR 兌換 USD
$480.14
|1 BTR 兌換 MYR
RM2,035.7936
|1 BTR 兌換 TRY
₺18,783.0768
|1 BTR 兌換 JPY
¥69,063.3376
|1 BTR 兌換 RUB
₽37,916.6558
|1 BTR 兌換 INR
₹41,147.998
|1 BTR 兌換 IDR
Rp7,871,146.2816
|1 BTR 兌換 KRW
₩661,349.6374
|1 BTR 兌換 PHP
₱26,743.798
|1 BTR 兌換 EGP
￡E.23,843.7524
|1 BTR 兌換 BRL
R$2,703.1882
|1 BTR 兌換 CAD
C$657.7918
|1 BTR 兌換 BDT
৳58,692.3136
|1 BTR 兌換 NGN
₦759,711.1178
|1 BTR 兌換 UAH
₴19,949.817
|1 BTR 兌換 VES
Bs46,093.44
|1 BTR 兌換 PKR
Rs135,058.5806
|1 BTR 兌換 KZT
₸245,970.9206
|1 BTR 兌換 THB
฿15,666.9682
|1 BTR 兌換 TWD
NT$14,404.2
|1 BTR 兌換 AED
د.إ1,762.1138
|1 BTR 兌換 CHF
Fr393.7148
|1 BTR 兌換 HKD
HK$3,764.2976
|1 BTR 兌換 MAD
.د.م4,412.4866
|1 BTR 兌換 MXN
$9,242.695