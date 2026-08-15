Bitmine xStock 今日價格

Bitmine xStock (BMNRX) 今日實時價格為 $ 18.05，過去 24 小時內變化了 1.26%。目前 BMNRX 兌 USD 的匯率為 $ 18.05 每 BMNRX。

Bitmine xStock 目前市值在 $ 1,081,998 排名第 #-，流通供應量為 59.96K BMNRX。過去 24 小時內，BMNRX 的交易價格在 $ 18.04（低點）和 $ 18.28（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 30.28，而歷史最低價為 $ 12.91。

短期表現方面，BMNRX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +13.90%。過去一天，總交易量達到 $ 24.77。

Bitmine xStock（BMNRX）市場資訊

市值 $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M 成交量（24H） $ 24.77$ 24.77 $ 24.77 完全稀釋市值 $ 69.71M$ 69.71M $ 69.71M 流通量 59.96K 59.96K 59.96K 總供應量 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237 3,863,076.068742237

Bitmine xStock 的目前市值為 $ 1.08M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.77。BMNRX 的流通量為 59.96K，總供應量是 3863076.068742237，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.71M。