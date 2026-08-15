Bitgo xStock 今日價格

Bitgo xStock (BTGOX) 今日實時價格為 $ 5.57，過去 24 小時內變化了 5.09%。目前 BTGOX 兌 USD 的匯率為 $ 5.57 每 BTGOX。

Bitgo xStock 目前市值在 $ 139,373 排名第 #-，流通供應量為 25.00K BTGOX。過去 24 小時內，BTGOX 的交易價格在 $ 5.36（低點）和 $ 5.58（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 20.27，而歷史最低價為 $ 1.5。

短期表現方面，BTGOX 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -64.70%。過去一天，總交易量達到 $ 410.02。

Bitgo xStock（BTGOX）市場資訊

市值 $ 139.37K$ 139.37K $ 139.37K 成交量（24H） $ 410.02$ 410.02 $ 410.02 完全稀釋市值 $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M 流通量 25.00K 25.00K 25.00K 總供應量 3,896,962.0 3,896,962.0 3,896,962.0

Bitgo xStock 的目前市值為 $ 139.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 410.02。BTGOX 的流通量為 25.00K，總供應量是 3896962.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.13M。