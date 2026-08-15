Bitget Wrapped BTC 今日價格

Bitget Wrapped BTC (BGBTC) 今日實時價格為 $ 62 809，過去 24 小時內變化了 1,06%。目前 BGBTC 兌 USD 的匯率為 $ 62 809 每 BGBTC。

Bitget Wrapped BTC 目前市值在 $ 61 802 274 排名第 #-，流通供應量為 984,00 BGBTC。過去 24 小時內，BGBTC 的交易價格在 $ 62 512（低點）和 $ 63 571（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 82 700，而歷史最低價為 $ 58 296。

短期表現方面，BGBTC 在過去一小時內波動了 -0,12%，過去7 天內波動了 -3,16%。過去一天，總交易量達到 $ 54,14K。

Bitget Wrapped BTC（BGBTC）市場資訊

市值 $ 61,80M$ 61,80M $ 61,80M 成交量（24H） $ 54,14K$ 54,14K $ 54,14K 完全稀釋市值 $ 61,80M$ 61,80M $ 61,80M 流通量 984,00 984,00 984,00 總供應量 984,0 984,0 984,0

Bitget Wrapped BTC 的目前市值為 $ 61,80M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 54,14K。BGBTC 的流通量為 984,00，總供應量是 984.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61,80M。