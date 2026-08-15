BitFi USD 今日價格

BitFi USD (BFUSD) 今日實時價格為 $ 0.985638，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BFUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.985638 每 BFUSD。

BitFi USD 目前市值在 $ 683,230 排名第 #-，流通供應量為 463.62K BFUSD。過去 24 小時內，BFUSD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.02，而歷史最低價為 $ 0.937227。

短期表現方面，BFUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 20.11。

BitFi USD（BFUSD）市場資訊

市值 $ 683.23K$ 683.23K $ 683.23K 成交量（24H） $ 20.11$ 20.11 $ 20.11 完全稀釋市值 $ 683.23K$ 683.23K $ 683.23K 流通量 463.62K 463.62K 463.62K 總供應量 463,622.958205 463,622.958205 463,622.958205

BitFi USD 的目前市值為 $ 683.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 20.11。BFUSD 的流通量為 463.62K，總供應量是 463622.958205，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 683.23K。