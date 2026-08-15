Bitdealer 今日價格

Bitdealer (BIT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BIT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BIT。

Bitdealer 目前市值在 $ 102,890 排名第 #-，流通供應量為 284.29M BIT。過去 24 小時內，BIT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03448635，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BIT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 7.29。

Bitdealer（BIT）市場資訊

市值 $ 102.89K$ 102.89K $ 102.89K 成交量（24H） $ 7.29$ 7.29 $ 7.29 完全稀釋市值 $ 361.92K$ 361.92K $ 361.92K 流通量 284.29M 284.29M 284.29M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bitdealer 的目前市值為 $ 102.89K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.29。BIT 的流通量為 284.29M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 361.92K。