BitDAO 圖標

BitDAO 價格 (BIT)

USD

BitDAO (BIT) 實時價格圖表

$1.1
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+0.20%(1D)

今天 BitDAO (BIT) 的價格

今天 BitDAO (BIT) 的實時價格爲 1.1 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BitDAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 125.74K USD
- BitDAO 當天價格變化爲 +0.21%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BitDAO (BIT) 價格表現 USD

今天內，BitDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00232224
在過去30天內，BitDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1172241400
在過去60天內，BitDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5324984500
在過去90天內，BitDAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4157897347321889

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00232224+0.21%
30天$ -0.1172241400-10.65%
60天$ +0.5324984500+48.41%
90天$ +0.4157897347321889+60.77%

BitDAO (BIT) 價格分析

BitDAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.052
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$ 1.14
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$ 4.6
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-0.37%

+0.21%

-6.02%

BitDAO (BIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 125.74K
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什麼是BitDAO (BIT)

BitDAO is one of the world's largest DAOs (Decentralized Autonomous Organization). Our vision is open finance and a decentralized tokenized economy. ‌BitDAO is a protocol governed by BIT token holders. We welcome all individuals and communities to join us and contribute.

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BitDAO (BIT) 資源

官網

大家還在問：關於 BitDAO (BIT) 的其他問題

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BIT 兌換爲當地貨幣

1 BIT 兌換 AUD
A$1.76
1 BIT 兌換 GBP
0.891
1 BIT 兌換 EUR
1.067
1 BIT 兌換 USD
$1.1
1 BIT 兌換 MYR
RM4.95
1 BIT 兌換 TRY
38.973
1 BIT 兌換 JPY
¥170.907
1 BIT 兌換 RUB
113.432
1 BIT 兌換 INR
95.271
1 BIT 兌換 IDR
Rp18,032.784
1 BIT 兌換 PHP
64.438
1 BIT 兌換 EGP
￡E.55.429
1 BIT 兌換 BRL
R$6.644
1 BIT 兌換 CAD
C$1.573
1 BIT 兌換 BDT
133.738
1 BIT 兌換 NGN
1,713.393
1 BIT 兌換 UAH
46.398
1 BIT 兌換 VES
Bs59.4
1 BIT 兌換 PKR
Rs306.911
1 BIT 兌換 KZT
583.55
1 BIT 兌換 THB
฿37.994
1 BIT 兌換 TWD
NT$36.201
1 BIT 兌換 CHF
Fr1.001
1 BIT 兌換 HKD
HK$8.558
1 BIT 兌換 MAD
.د.م11.055