BitcoinZK（ZYRA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.072594 24H最低價 $ 0.079738 24H最高價 歷史最高 $ 0.167321 最低價 $ 0.056991 漲跌幅（1H） -0.54% 漲跌幅（1D） +2.04% 漲跌幅（7D） -25.84%

BitcoinZK（ZYRA）目前實時價格為 $0.078489。過去 24 小時內，ZYRA 的交易價格在 $ 0.072594 至 $ 0.079738 之間波動，市場活躍度顯著。ZYRA 的歷史最高價為 $ 0.167321，歷史最低價為 $ 0.056991。

從短期表現來看，ZYRA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.54%，過去 24 小時內變動為 +2.04%，過去 7 天內累計變動為 -25.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BitcoinZK（ZYRA）市場資訊

市值 $ 19.64M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 78.58M 流通量 250.00M 總供應量 1,000,000,000.0

BitcoinZK 的目前市值為 $ 19.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZYRA 的流通量為 250.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 78.58M。