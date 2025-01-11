BitcoinSoV 價格 (BSOV)
今天 BitcoinSoV (BSOV) 的實時價格爲 0.01851589 USD。目前其市值爲 $ 68.64K USD。BSOV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BitcoinSoV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.07 USD
- BitcoinSoV 當天價格變化爲 -0.67%
- 其循環供應量爲 3.71M USD
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今天內，BitcoinSoV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00012639079306146。
在過去30天內，BitcoinSoV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021039328。
在過去60天內，BitcoinSoV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044264068。
在過去90天內，BitcoinSoV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003483740328852177。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00012639079306146
|-0.67%
|30天
|$ -0.0021039328
|-11.36%
|60天
|$ -0.0044264068
|-23.90%
|90天
|$ -0.003483740328852177
|-15.83%
BitcoinSoV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.89%
-0.67%
-6.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.
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|1 BSOV 兌換 AUD
A$0.0299957418
|1 BSOV 兌換 GBP
￡0.0149978709
|1 BSOV 兌換 EUR
€0.0179604133
|1 BSOV 兌換 USD
$0.01851589
|1 BSOV 兌換 MYR
RM0.0831363461
|1 BSOV 兌換 TRY
₺0.6558328238
|1 BSOV 兌換 JPY
¥2.9194003763
|1 BSOV 兌換 RUB
₽1.8817699007
|1 BSOV 兌換 INR
₹1.5958845591
|1 BSOV 兌換 IDR
Rp303.5391317616
|1 BSOV 兌換 PHP
₱1.09243751
|1 BSOV 兌換 EGP
￡E.0.9356079217
|1 BSOV 兌換 BRL
R$0.1133172468
|1 BSOV 兌換 CAD
C$0.0266628816
|1 BSOV 兌換 BDT
৳2.2585682622
|1 BSOV 兌換 NGN
₦28.7066655382
|1 BSOV 兌換 UAH
₴0.7828518292
|1 BSOV 兌換 VES
Bs0.98134217
|1 BSOV 兌換 PKR
Rs5.1561198883
|1 BSOV 兌換 KZT
₸9.770835153
|1 BSOV 兌換 THB
฿0.6421310652
|1 BSOV 兌換 TWD
NT$0.6130611179
|1 BSOV 兌換 CHF
Fr0.0168494599
|1 BSOV 兌換 HKD
HK$0.1440536242
|1 BSOV 兌換 MAD
.د.م0.1858995356