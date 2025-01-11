BitcoinSoV 圖標

BitcoinSoV 價格 (BSOV)

USD

BitcoinSoV (BSOV) 實時價格圖表

$0.01851589
$0.01851589$0.01851589
-0.60%(1D)

今天 BitcoinSoV (BSOV) 的價格

今天 BitcoinSoV (BSOV) 的實時價格爲 0.01851589 USD。目前其市值爲 $ 68.64K USD。BSOV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BitcoinSoV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.07 USD
- BitcoinSoV 當天價格變化爲 -0.67%
- 其循環供應量爲 3.71M USD

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BitcoinSoV (BSOV) 價格表現 USD

今天內，BitcoinSoV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00012639079306146
在過去30天內，BitcoinSoV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021039328
在過去60天內，BitcoinSoV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044264068
在過去90天內，BitcoinSoV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003483740328852177

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00012639079306146-0.67%
30天$ -0.0021039328-11.36%
60天$ -0.0044264068-23.90%
90天$ -0.003483740328852177-15.83%

BitcoinSoV (BSOV) 價格分析

BitcoinSoV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01828141
$ 0.01828141$ 0.01828141

$ 0.01867746
$ 0.01867746$ 0.01867746

$ 0.309388
$ 0.309388$ 0.309388

+0.89%

-0.67%

-6.95%

BitcoinSoV (BSOV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 68.64K
$ 68.64K$ 68.64K

$ 0.07
$ 0.07$ 0.07

3.71M
3.71M 3.71M

什麼是BitcoinSoV (BSOV)

BitcoinSoV: A Proof of Work Decentralized, Fungible, Censorship Free, Deflationary Currency. Providing any one in the world with a true Store of Value protected from inflation. BitcoinSov is mined using a simple Keccak256 (Sha3) algorithm. There is No ICO, No Pre-mine, and No Governance. This allows for BSoV to be completely decentralized and fairly distributed. With each transfer of BSoV tokens, 1% of the total transaction is burned forever.

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BitcoinSoV (BSOV) 資源

官網

大家還在問：關於 BitcoinSoV (BSOV) 的其他問題

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BSOV 兌換爲當地貨幣

1 BSOV 兌換 AUD
A$0.0299957418
1 BSOV 兌換 GBP
0.0149978709
1 BSOV 兌換 EUR
0.0179604133
1 BSOV 兌換 USD
$0.01851589
1 BSOV 兌換 MYR
RM0.0831363461
1 BSOV 兌換 TRY
0.6558328238
1 BSOV 兌換 JPY
¥2.9194003763
1 BSOV 兌換 RUB
1.8817699007
1 BSOV 兌換 INR
1.5958845591
1 BSOV 兌換 IDR
Rp303.5391317616
1 BSOV 兌換 PHP
1.09243751
1 BSOV 兌換 EGP
￡E.0.9356079217
1 BSOV 兌換 BRL
R$0.1133172468
1 BSOV 兌換 CAD
C$0.0266628816
1 BSOV 兌換 BDT
2.2585682622
1 BSOV 兌換 NGN
28.7066655382
1 BSOV 兌換 UAH
0.7828518292
1 BSOV 兌換 VES
Bs0.98134217
1 BSOV 兌換 PKR
Rs5.1561198883
1 BSOV 兌換 KZT
9.770835153
1 BSOV 兌換 THB
฿0.6421310652
1 BSOV 兌換 TWD
NT$0.6130611179
1 BSOV 兌換 CHF
Fr0.0168494599
1 BSOV 兌換 HKD
HK$0.1440536242
1 BSOV 兌換 MAD
.د.م0.1858995356