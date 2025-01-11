BitcoinPoW 價格 (BTCW)
今天 BitcoinPoW (BTCW) 的實時價格爲 0.02978529 USD。目前其市值爲 $ 82.34K USD。BTCW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BitcoinPoW 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.61K USD
- BitcoinPoW 當天價格變化爲 -10.70%
- 其循環供應量爲 2.76M USD
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今天內，BitcoinPoW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00356941451997249。
在過去30天內，BitcoinPoW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0060481235。
在過去60天內，BitcoinPoW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0124793216。
在過去90天內，BitcoinPoW 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03549411862888974。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00356941451997249
|-10.70%
|30天
|$ -0.0060481235
|-20.30%
|60天
|$ -0.0124793216
|-41.89%
|90天
|$ -0.03549411862888974
|-54.37%
BitcoinPoW 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
-10.70%
-31.17%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BitcoinPoW Brings Satoshi's vision back to life with a one node equals one vote system. This is accomplished by transitioning to a Proof-of-Work (PoW) Proof-of-Transactions (PoT) algorithm that does work using transactions. Mining pools are forced out of participation; this makes Bitcoin much more decentralized.
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|1 BTCW 兌換 AUD
A$0.0482521698
|1 BTCW 兌換 GBP
￡0.0241260849
|1 BTCW 兌換 EUR
€0.0288917313
|1 BTCW 兌換 USD
$0.02978529
|1 BTCW 兌換 MYR
RM0.1337359521
|1 BTCW 兌換 TRY
₺1.0549949718
|1 BTCW 兌換 JPY
¥4.6962466743
|1 BTCW 兌換 RUB
₽3.0270790227
|1 BTCW 兌換 INR
₹2.5671941451
|1 BTCW 兌換 IDR
Rp488.2833644976
|1 BTCW 兌換 PHP
₱1.75733211
|1 BTCW 兌換 EGP
￡E.1.5050507037
|1 BTCW 兌換 BRL
R$0.1822859748
|1 BTCW 兌換 CAD
C$0.0428908176
|1 BTCW 兌換 BDT
৳3.6332096742
|1 BTCW 兌換 NGN
₦46.1785179102
|1 BTCW 兌換 UAH
₴1.2593220612
|1 BTCW 兌換 VES
Bs1.57862037
|1 BTCW 兌換 PKR
Rs8.2943097063
|1 BTCW 兌換 KZT
₸15.717697533
|1 BTCW 兌換 THB
฿1.0329538572
|1 BTCW 兌換 TWD
NT$0.9861909519
|1 BTCW 兌換 CHF
Fr0.0271046139
|1 BTCW 兌換 HKD
HK$0.2317295562
|1 BTCW 兌換 MAD
.د.م0.2990443116