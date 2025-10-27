Bitcoin the Turtle（SLOW）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01055574 $ 0.01055574 $ 0.01055574 24H最低價 $ 0.02114477 $ 0.02114477 $ 0.02114477 24H最高價 24H最低價 $ 0.01055574$ 0.01055574 $ 0.01055574 24H最高價 $ 0.02114477$ 0.02114477 $ 0.02114477 歷史最高 $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 最低價 $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 漲跌幅（1H） +2.56% 漲跌幅（1D） +25.89% 漲跌幅（7D） -2.89% 漲跌幅（7D） -2.89%

Bitcoin the Turtle（SLOW）目前實時價格為 $0.01632149。過去 24 小時內，SLOW 的交易價格在 $ 0.01055574 至 $ 0.02114477 之間波動，市場活躍度顯著。SLOW 的歷史最高價為 $ 0.0414631，歷史最低價為 $ 0.00487056。

從短期表現來看，SLOW 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.56%，過去 24 小時內變動為 +25.89%，過去 7 天內累計變動為 -2.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bitcoin the Turtle（SLOW）市場資訊

市值 $ 321.75K$ 321.75K $ 321.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 332.25K$ 332.25K $ 332.25K 流通量 19.71M 19.71M 19.71M 總供應量 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

Bitcoin the Turtle 的目前市值為 $ 321.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SLOW 的流通量為 19.71M，總供應量是 20356524.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 332.25K。