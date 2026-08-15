Bitcoin on Rootstock 今日價格

Bitcoin on Rootstock (RBTC) 今日實時價格為 $ 62,628，過去 24 小時內變化了 0.68%。目前 RBTC 兌 USD 的匯率為 $ 62,628 每 RBTC。

Bitcoin on Rootstock 目前市值在 $ 13,204,311 排名第 #-，流通供應量為 210.84 RBTC。過去 24 小時內，RBTC 的交易價格在 $ 59,758（低點）和 $ 64,030（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 129,296，而歷史最低價為 $ 3,194.57。

短期表現方面，RBTC 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 -2.64%。過去一天，總交易量達到 $ 75.98K。

Bitcoin on Rootstock（RBTC）市場資訊

市值 $ 13.20M$ 13.20M $ 13.20M 成交量（24H） $ 75.98K$ 75.98K $ 75.98K 完全稀釋市值 $ 13.20M$ 13.20M $ 13.20M 流通量 210.84 210.84 210.84 總供應量 210.8354113510959 210.8354113510959 210.8354113510959

Bitcoin on Rootstock 的目前市值為 $ 13.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 75.98K。RBTC 的流通量為 210.84，總供應量是 210.8354113510959，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.20M。