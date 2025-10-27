Bitcoin on Katana（BTCK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 113,381 24H最高價 $ 115,857 歷史最高 $ 125,460 最低價 $ 104,346 漲跌幅（1H） +0.07% 漲跌幅（1D） +1.42% 漲跌幅（7D） +3.66%

Bitcoin on Katana（BTCK）目前實時價格為 $114,991。過去 24 小時內，BTCK 的交易價格在 $ 113,381 至 $ 115,857 之間波動，市場活躍度顯著。BTCK 的歷史最高價為 $ 125,460，歷史最低價為 $ 104,346。

從短期表現來看，BTCK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.07%，過去 24 小時內變動為 +1.42%，過去 7 天內累計變動為 +3.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bitcoin on Katana（BTCK）市場資訊

市值 $ 40.00M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 40.00M 流通量 347.81 總供應量 347.81112759

Bitcoin on Katana 的目前市值為 $ 40.00M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BTCK 的流通量為 347.81，總供應量是 347.81112759，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.00M。