Bitcoin on Base 價格 (BTCB)
今天 Bitcoin on Base (BTCB) 的實時價格爲 0.772803 USD。目前其市值爲 $ 12.07M USD。BTCB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitcoin on Base 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 206.37K USD
- Bitcoin on Base 當天價格變化爲 -13.50%
- 其循環供應量爲 15.63M USD
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今天內，Bitcoin on Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.120635634381194。
在過去30天內，Bitcoin on Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5788360158。
在過去60天內，Bitcoin on Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.8384388311。
在過去90天內，Bitcoin on Base 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5462138215622744。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.120635634381194
|-13.50%
|30天
|$ +0.5788360158
|+74.90%
|60天
|$ +1.8384388311
|+237.89%
|90天
|$ +0.5462138215622744
|+241.06%
Bitcoin on Base 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.52%
-13.50%
+20.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$BTCB is the premier Blue Chip opportunity on Base, offering absolute digital scarcity and a store of value. There are only 15.84M tokens remaining post-burn.
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|1 BTCB 兌換 AUD
A$1.2364848
|1 BTCB 兌換 GBP
￡0.61051437
|1 BTCB 兌換 EUR
€0.74189088
|1 BTCB 兌換 USD
$0.772803
|1 BTCB 兌換 MYR
RM3.4776135
|1 BTCB 兌換 TRY
₺27.10220121
|1 BTCB 兌換 JPY
¥121.22187858
|1 BTCB 兌換 RUB
₽80.07784686
|1 BTCB 兌換 INR
₹65.7655353
|1 BTCB 兌換 IDR
Rp12,668.89961232
|1 BTCB 兌換 PHP
₱45.63401715
|1 BTCB 兌換 EGP
￡E.39.3356727
|1 BTCB 兌換 BRL
R$4.87638693
|1 BTCB 兌換 CAD
C$1.10510829
|1 BTCB 兌換 BDT
৳92.3499585
|1 BTCB 兌換 NGN
₦1,201.8632256
|1 BTCB 兌換 UAH
₴32.43454191
|1 BTCB 兌換 VES
Bs38.64015
|1 BTCB 兌換 PKR
Rs215.02470672
|1 BTCB 兌換 KZT
₸403.96731219
|1 BTCB 兌換 THB
฿26.66943153
|1 BTCB 兌換 TWD
NT$25.20883386
|1 BTCB 兌換 CHF
Fr0.68779467
|1 BTCB 兌換 HKD
HK$6.00467931
|1 BTCB 兌換 MAD
.د.م7.71257394