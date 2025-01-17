Bitcoin Name Service System 價格 (BNSX)
今天 Bitcoin Name Service System (BNSX) 的實時價格爲 0.02023065 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BNSX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitcoin Name Service System 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.71K USD
- Bitcoin Name Service System 當天價格變化爲 -4.27%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Bitcoin Name Service System 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00090285122755347。
在過去30天內，Bitcoin Name Service System 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0106018438。
在過去60天內，Bitcoin Name Service System 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0122738625。
在過去90天內，Bitcoin Name Service System 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03783476140990456。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00090285122755347
|-4.27%
|30天
|$ -0.0106018438
|-52.40%
|60天
|$ -0.0122738625
|-60.66%
|90天
|$ -0.03783476140990456
|-65.15%
Bitcoin Name Service System 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.93%
-4.27%
-16.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Bitcoin Name Service System (BNSX) addresses the growing need for decentralized identity solutions and short domain services within the Web3 and Bitcoin ecosystems
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|1 BNSX 兌換 AUD
A$0.03236904
|1 BNSX 兌換 GBP
￡0.0163868265
|1 BNSX 兌換 EUR
€0.0196237305
|1 BNSX 兌換 USD
$0.02023065
|1 BNSX 兌換 MYR
RM0.091037925
|1 BNSX 兌換 TRY
₺0.7167719295
|1 BNSX 兌換 JPY
¥3.1432360905
|1 BNSX 兌換 RUB
₽2.086184628
|1 BNSX 兌換 INR
₹1.7521765965
|1 BNSX 兌換 IDR
Rp331.649946936
|1 BNSX 兌換 PHP
₱1.185111477
|1 BNSX 兌換 EGP
￡E.1.0194224535
|1 BNSX 兌換 BRL
R$0.122193126
|1 BNSX 兌換 CAD
C$0.0289298295
|1 BNSX 兌換 BDT
৳2.459642427
|1 BNSX 兌換 NGN
₦31.5118673595
|1 BNSX 兌換 UAH
₴0.853328817
|1 BNSX 兌換 VES
Bs1.0924551
|1 BNSX 兌換 PKR
Rs5.6445536565
|1 BNSX 兌換 KZT
₸10.732359825
|1 BNSX 兌換 THB
฿0.698766651
|1 BNSX 兌換 TWD
NT$0.6657906915
|1 BNSX 兌換 CHF
Fr0.0184098915
|1 BNSX 兌換 HKD
HK$0.157394457
|1 BNSX 兌換 MAD
.د.م0.2033180325