Bitcoin God 價格 (GOD)
今天 Bitcoin God (GOD) 的實時價格爲 1.27 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GOD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitcoin God 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 503.90 USD
- Bitcoin God 當天價格變化爲 -1.06%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Bitcoin God 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.013620136433494。
在過去30天內，Bitcoin God 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3003811620。
在過去60天內，Bitcoin God 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4559413030。
在過去90天內，Bitcoin God 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.857200796227611。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.013620136433494
|-1.06%
|30天
|$ -0.3003811620
|-23.65%
|60天
|$ -0.4559413030
|-35.90%
|90天
|$ -0.857200796227611
|-40.29%
Bitcoin God 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.19%
-1.06%
+0.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bitcoin God is a borderless non-profit peer-to-peer organization. Our vision is to leverage a decentralized platform to solve the many problems created by existing centralized system. Bitcoin God as a blockchain based network will enable tracking of each ledger transaction in a transparent and clear fashion. The token holders of Bitcoin God can pinpoint whoever they are trying to help via our peer-to-peer blockchain accurately.
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|1 GOD 兌換 AUD
A$2.032
|1 GOD 兌換 GBP
￡1.0287
|1 GOD 兌換 EUR
€1.2192
|1 GOD 兌換 USD
$1.27
|1 GOD 兌換 MYR
RM5.7023
|1 GOD 兌換 TRY
₺45.1739
|1 GOD 兌換 JPY
¥198.3105
|1 GOD 兌換 RUB
₽129.5908
|1 GOD 兌換 INR
₹109.9185
|1 GOD 兌換 IDR
Rp20,819.6688
|1 GOD 兌換 PHP
₱74.3077
|1 GOD 兌換 EGP
￡E.63.881
|1 GOD 兌換 BRL
R$7.7216
|1 GOD 兌換 CAD
C$1.8288
|1 GOD 兌換 BDT
৳154.2923
|1 GOD 兌換 NGN
₦1,975.104
|1 GOD 兌換 UAH
₴53.467
|1 GOD 兌換 VES
Bs68.58
|1 GOD 兌換 PKR
Rs353.8474
|1 GOD 兌換 KZT
₸673.735
|1 GOD 兌換 THB
฿43.5737
|1 GOD 兌換 TWD
NT$41.6052
|1 GOD 兌換 CHF
Fr1.1557
|1 GOD 兌換 HKD
HK$9.8806
|1 GOD 兌換 MAD
.د.م12.7508