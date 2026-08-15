Bitcoin Cash II 今日價格

Bitcoin Cash II (BCH2) 今日實時價格為 $ 0.01443918，過去 24 小時內變化了 1.81%。目前 BCH2 兌 USD 的匯率為 $ 0.01443918 每 BCH2。

Bitcoin Cash II 目前市值在 $ 55,354 排名第 #-，流通供應量為 3.83M BCH2。過去 24 小時內，BCH2 的交易價格在 $ 0.01405829（低點）和 $ 0.01498493（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.09942，而歷史最低價為 $ 0.0098941。

短期表現方面，BCH2 在過去一小時內波動了 +0.81%，過去7 天內波動了 +28.37%。過去一天，總交易量達到 $ 10.30K。

Bitcoin Cash II（BCH2）市場資訊

市值 $ 55.35K$ 55.35K $ 55.35K 成交量（24H） $ 10.30K$ 10.30K $ 10.30K 完全稀釋市值 $ 303.22K$ 303.22K $ 303.22K 流通量 3.83M 3.83M 3.83M 總供應量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Bitcoin Cash II 的目前市值為 $ 55.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.30K。BCH2 的流通量為 3.83M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 303.22K。