Bitcoin Bridged ZED20 圖標

Bitcoin Bridged ZED20 價格 (BTC.Z)

USD

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) 實時價格圖表

$105,022
$105,022$105,022
+3.90%(1D)

今天 Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) 的價格

今天 Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) 的實時價格爲 105,022 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BTC.Z 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitcoin Bridged ZED20 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Bitcoin Bridged ZED20 當天價格變化爲 +3.91%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) 價格表現 USD

今天內，Bitcoin Bridged ZED20 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3,951.3
在過去30天內，Bitcoin Bridged ZED20 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Bitcoin Bridged ZED20 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Bitcoin Bridged ZED20 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +3,951.3+3.91%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) 價格分析

Bitcoin Bridged ZED20 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 99,712
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$ 106,240
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$ 108,029
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-0.05%

+3.91%

-0.04%

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) 資源

白皮書
官網

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BTC.Z 兌換爲當地貨幣

1 BTC.Z 兌換 VND
2,763,653,930
1 BTC.Z 兌換 AUD
A$160,683.66
1 BTC.Z 兌換 GBP
76,666.06
1 BTC.Z 兌換 EUR
90,318.92
1 BTC.Z 兌換 USD
$105,022
1 BTC.Z 兌換 MYR
RM445,293.28
1 BTC.Z 兌換 TRY
4,162,021.86
1 BTC.Z 兌換 JPY
¥15,229,240.22
1 BTC.Z 兌換 RUB
8,246,327.44
1 BTC.Z 兌換 INR
9,038,193.32
1 BTC.Z 兌換 IDR
Rp1,721,671,855.68
1 BTC.Z 兌換 KRW
142,692,341.18
1 BTC.Z 兌換 PHP
5,982,053.12
1 BTC.Z 兌換 EGP
￡E.5,256,351.1
1 BTC.Z 兌換 BRL
R$576,570.78
1 BTC.Z 兌換 CAD
C$143,880.14
1 BTC.Z 兌換 BDT
12,834,738.62
1 BTC.Z 兌換 NGN
162,824,008.36
1 BTC.Z 兌換 UAH
4,381,517.84
1 BTC.Z 兌換 VES
Bs10,817,266
1 BTC.Z 兌換 PKR
Rs29,902,914.06
1 BTC.Z 兌換 KZT
54,302,675.32
1 BTC.Z 兌換 THB
฿3,432,118.96
1 BTC.Z 兌換 TWD
NT$3,098,149
1 BTC.Z 兌換 AED
د.إ385,430.74
1 BTC.Z 兌換 CHF
Fr84,017.6
1 BTC.Z 兌換 HKD
HK$823,372.48
1 BTC.Z 兌換 MAD
.د.م954,649.98
1 BTC.Z 兌換 MXN
$1,999,618.88