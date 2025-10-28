Bitcoin Bob（₿O₿）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.03776657 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.76% 漲跌幅（7D） +1.05%

Bitcoin Bob（₿O₿）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，₿O₿ 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。₿O₿ 的歷史最高價為 $ 0.03776657，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，₿O₿ 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.76%，過去 7 天內累計變動為 +1.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bitcoin Bob（₿O₿）市場資訊

市值 $ 10.17K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.17K 流通量 21.00M 總供應量 21,000,000.0

Bitcoin Bob 的目前市值為 $ 10.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。₿O₿ 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.17K。