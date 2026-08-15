Bitcoin Bank 今日價格

Bitcoin Bank (BTCBANK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.00%。目前 BTCBANK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BTCBANK。

Bitcoin Bank 目前市值在 $ 11,989.46 排名第 #-，流通供應量為 999.91M BTCBANK。過去 24 小時內，BTCBANK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BTCBANK 在過去一小時內波動了 +0.81%，過去7 天內波動了 -1.57%。過去一天，總交易量達到 --。

Bitcoin Bank（BTCBANK）市場資訊

市值 $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.99K$ 11.99K $ 11.99K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,907,944.313247 999,907,944.313247 999,907,944.313247

Bitcoin Bank 的目前市值為 $ 11.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BTCBANK 的流通量為 999.91M，總供應量是 999907944.313247，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.99K。