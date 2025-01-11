Bitci PEPE 圖標

Bitci PEPE 價格 (BEPE)

USD

Bitci PEPE (BEPE) 實時價格圖表

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+6.90%(1D)

今天 Bitci PEPE (BEPE) 的價格

今天 Bitci PEPE (BEPE) 的實時價格爲 0.01389373 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BEPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitci PEPE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 438.36K USD
- Bitci PEPE 當天價格變化爲 +6.94%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bitci PEPE (BEPE) 價格表現 USD

今天內，Bitci PEPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000902
在過去30天內，Bitci PEPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010397053
在過去60天內，Bitci PEPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010372628
在過去90天內，Bitci PEPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00227296605653033

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000902+6.94%
30天$ -0.0010397053-7.48%
60天$ +0.0010372628+7.47%
90天$ +0.00227296605653033+19.56%

Bitci PEPE (BEPE) 價格分析

Bitci PEPE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01288407
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$ 0.01950302
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+1.27%

+6.94%

+9.07%

Bitci PEPE (BEPE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 438.36K
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什麼是Bitci PEPE (BEPE)

Bitci PEPE (BEPE) stands as a multi-chain meme token crafted on both the Solana and Bitcichain networks.

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Bitci PEPE (BEPE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bitci PEPE (BEPE) 的其他問題

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BEPE 兌換爲當地貨幣

1 BEPE 兌換 AUD
A$0.0225078426
1 BEPE 兌換 GBP
0.0112539213
1 BEPE 兌換 EUR
0.0134769181
1 BEPE 兌換 USD
$0.01389373
1 BEPE 兌換 MYR
RM0.0623828477
1 BEPE 兌換 TRY
0.4921159166
1 BEPE 兌換 JPY
¥2.1906244091
1 BEPE 兌換 RUB
1.4120197799
1 BEPE 兌換 INR
1.1975005887
1 BEPE 兌換 IDR
Rp227.7660291312
1 BEPE 兌換 PHP
0.81973007
1 BEPE 兌換 EGP
￡E.0.7020501769
1 BEPE 兌換 BRL
R$0.0850296276
1 BEPE 兌換 CAD
C$0.0200069712
1 BEPE 兌換 BDT
1.6947571854
1 BEPE 兌換 NGN
21.5405611174
1 BEPE 兌換 UAH
0.5874269044
1 BEPE 兌換 VES
Bs0.73636769
1 BEPE 兌換 PKR
Rs3.8689869931
1 BEPE 兌換 KZT
7.331721321
1 BEPE 兌換 THB
฿0.4818345564
1 BEPE 兌換 TWD
NT$0.4600214003
1 BEPE 兌換 CHF
Fr0.0126432943
1 BEPE 兌換 HKD
HK$0.1080932194
1 BEPE 兌換 MAD
.د.م0.1394930492