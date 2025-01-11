BITBEDR 圖標

BITBEDR 價格 (BITBEDR)

USD

BITBEDR (BITBEDR) 實時價格圖表

$116.5
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+0.40%(1D)

今天 BITBEDR (BITBEDR) 的價格

今天 BITBEDR (BITBEDR) 的實時價格爲 116.5 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BITBEDR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BITBEDR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.08M USD
- BITBEDR 當天價格變化爲 +0.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BITBEDR (BITBEDR) 價格表現 USD

今天內，BITBEDR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.466023
在過去30天內，BITBEDR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11.5288866000
在過去60天內，BITBEDR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.7599241500
在過去90天內，BITBEDR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.94548456504714

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.466023+0.40%
30天$ +11.5288866000+9.90%
60天$ +6.7599241500+5.80%
90天$ +7.94548456504714+7.32%

BITBEDR (BITBEDR) 價格分析

BITBEDR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 115.24
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$ 116.99
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$ 900.21
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+0.04%

+0.40%

-0.28%

BITBEDR (BITBEDR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.08M
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什麼是BITBEDR (BITBEDR)

Platform

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BITBEDR (BITBEDR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BITBEDR (BITBEDR) 的其他問題

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BITBEDR 兌換爲當地貨幣

1 BITBEDR 兌換 AUD
A$188.73
1 BITBEDR 兌換 GBP
94.365
1 BITBEDR 兌換 EUR
113.005
1 BITBEDR 兌換 USD
$116.5
1 BITBEDR 兌換 MYR
RM523.085
1 BITBEDR 兌換 TRY
4,126.43
1 BITBEDR 兌換 JPY
¥18,368.555
1 BITBEDR 兌換 RUB
11,839.895
1 BITBEDR 兌換 INR
10,041.135
1 BITBEDR 兌換 IDR
Rp1,909,835.76
1 BITBEDR 兌換 PHP
6,873.5
1 BITBEDR 兌換 EGP
￡E.5,886.745
1 BITBEDR 兌換 BRL
R$712.98
1 BITBEDR 兌換 CAD
C$167.76
1 BITBEDR 兌換 BDT
14,210.67
1 BITBEDR 兌換 NGN
180,619.27
1 BITBEDR 兌換 UAH
4,925.62
1 BITBEDR 兌換 VES
Bs6,174.5
1 BITBEDR 兌換 PKR
Rs32,441.755
1 BITBEDR 兌換 KZT
61,477.05
1 BITBEDR 兌換 THB
฿4,040.22
1 BITBEDR 兌換 TWD
NT$3,857.315
1 BITBEDR 兌換 CHF
Fr106.015
1 BITBEDR 兌換 HKD
HK$906.37
1 BITBEDR 兌換 MAD
.د.م1,169.66