BitBean 價格 ($BITB)
今天 BitBean ($BITB) 的實時價格爲 0.00002744 USD。目前其市值爲 $ 26.77K USD。$BITB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BitBean 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 122.69 USD
- BitBean 當天價格變化爲 -11.65%
- 其循環供應量爲 975.23M USD
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今天內，BitBean 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，BitBean 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000063336。
在過去60天內，BitBean 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BitBean 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-11.65%
|30天
|$ -0.0000063336
|-23.08%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BitBean 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.02%
-11.65%
+52.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BitBean ($BITB) is a revival of a beloved coin launched long ago back in 2015, originally as it's own network token, Bean Cash Network. More recently, a revival initiative was launched on Solana about 7 months ago, but fell short on momentum and started to fade. Now, a group of people who have fond appreciation for the whimsical bean of financial success have banded together to revive the project by means of a traditional CTO. Now, with a plethora of memes, a strong community of bean-loving people, and the organization to drive strong growth, BitBean is on trajectory to truly fly high. It is important to note that from a functionality standpoint, BitBean on Solana is nothing more than a standard memecoin, and is not intended to be used for anything other than just that.
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|1 $BITB 兌換 AUD
A$0.0000441784
|1 $BITB 兌換 GBP
￡0.0000222264
|1 $BITB 兌換 EUR
€0.0000266168
|1 $BITB 兌換 USD
$0.00002744
|1 $BITB 兌換 MYR
RM0.0001232056
|1 $BITB 兌換 TRY
₺0.000971376
|1 $BITB 兌換 JPY
¥0.0043346968
|1 $BITB 兌換 RUB
₽0.00279202
|1 $BITB 兌換 INR
₹0.0023601144
|1 $BITB 兌換 IDR
Rp0.4425805832
|1 $BITB 兌換 PHP
₱0.0016055144
|1 $BITB 兌換 EGP
￡E.0.0013873664
|1 $BITB 兌換 BRL
R$0.0001671096
|1 $BITB 兌換 CAD
C$0.0000395136
|1 $BITB 兌換 BDT
৳0.0033471312
|1 $BITB 兌換 NGN
₦0.0425424272
|1 $BITB 兌換 UAH
₴0.0011601632
|1 $BITB 兌換 VES
Bs0.00145432
|1 $BITB 兌換 PKR
Rs0.0076412168
|1 $BITB 兌換 KZT
₸0.014480088
|1 $BITB 兌換 THB
฿0.000948052
|1 $BITB 兌換 TWD
NT$0.0009038736
|1 $BITB 兌換 CHF
Fr0.0000249704
|1 $BITB 兌換 HKD
HK$0.0002134832
|1 $BITB 兌換 MAD
.د.م0.0002754976