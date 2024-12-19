Bitbama 圖標

Bitbama 價格 (BAMA)

USD

Bitbama (BAMA) 實時價格圖表

$0.00796157
$0.00796157$0.00796157
-2.10%(1D)

今天 Bitbama (BAMA) 的價格

今天 Bitbama (BAMA) 的實時價格爲 0.00796157 USD。目前其市值爲 $ 3.74M USD。BAMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bitbama 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 393.63K USD
- Bitbama 當天價格變化爲 -2.17%
- 其循環供應量爲 470.75M USD

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Bitbama (BAMA) 價格表現 USD

今天內，Bitbama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000177130510455783
在過去30天內，Bitbama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015628530
在過去60天內，Bitbama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0043714998
在過去90天內，Bitbama 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000177130510455783-2.17%
30天$ -0.0015628530-19.62%
60天$ +0.0043714998+54.91%
90天$ 0--

Bitbama (BAMA) 價格分析

Bitbama 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00789971
$ 0.00789971$ 0.00789971

$ 0.00824193
$ 0.00824193$ 0.00824193

$ 0.050607
$ 0.050607$ 0.050607

+0.27%

-2.17%

+0.03%

Bitbama (BAMA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

$ 393.63K
$ 393.63K$ 393.63K

470.75M
470.75M 470.75M

什麼是Bitbama (BAMA)

Bitbama is a web 3 project that is aimed at Bringing Crypto Education to millions around the world using AI, cutting edge tech & web 3 tools

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Bitbama (BAMA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bitbama (BAMA) 的其他問題

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BAMA 兌換爲當地貨幣

1 BAMA 兌換 AUD
A$0.012738512
1 BAMA 兌換 GBP
0.0062896403
1 BAMA 兌換 EUR
0.0076431072
1 BAMA 兌換 USD
$0.00796157
1 BAMA 兌換 MYR
RM0.035827065
1 BAMA 兌換 TRY
0.2792122599
1 BAMA 兌換 JPY
¥1.2488518702
1 BAMA 兌換 RUB
0.8249778834
1 BAMA 兌換 INR
0.677529607
1 BAMA 兌換 IDR
Rp130.5175201008
1 BAMA 兌換 PHP
0.4701307085
1 BAMA 兌換 EGP
￡E.0.405243913
1 BAMA 兌換 BRL
R$0.0502375067
1 BAMA 兌換 CAD
C$0.0113850451
1 BAMA 兌換 BDT
0.951407615
1 BAMA 兌換 NGN
12.381833664
1 BAMA 兌換 UAH
0.3341470929
1 BAMA 兌換 VES
Bs0.3980785
1 BAMA 兌換 PKR
Rs2.2152272368
1 BAMA 兌換 KZT
4.1617514861
1 BAMA 兌換 THB
฿0.2747537807
1 BAMA 兌換 TWD
NT$0.2597064134
1 BAMA 兌換 CHF
Fr0.0070857973
1 BAMA 兌換 HKD
HK$0.0618613989
1 BAMA 兌換 MAD
.د.م0.0794564686