Bit Store 圖標

Bit Store 價格 (STORE)

USD

Bit Store (STORE) 實時價格圖表

$0.00783943
$0.00783943$0.00783943
-9.70%(1D)

今天 Bit Store (STORE) 的價格

今天 Bit Store (STORE) 的實時價格爲 0.00783943 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STORE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bit Store 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 70.22K USD
- Bit Store 當天價格變化爲 -9.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bit Store (STORE) 價格表現 USD

今天內，Bit Store 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000848034336258615
在過去30天內，Bit Store 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0026990538
在過去60天內，Bit Store 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018538542
在過去90天內，Bit Store 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000571030608742771

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000848034336258615-9.76%
30天$ +0.0026990538+34.43%
60天$ -0.0018538542-23.64%
90天$ +0.000571030608742771+7.86%

Bit Store (STORE) 價格分析

Bit Store 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00768296
$ 0.00768296$ 0.00768296

$ 0.008808
$ 0.008808$ 0.008808

$ 0.172585
$ 0.172585$ 0.172585

+0.41%

-9.76%

-9.14%

Bit Store (STORE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 70.22K
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什麼是Bit Store (STORE)

Bit.Store is a digital asset purchasing platform targeted to average consumers and retail investors that ensures a secure and convenient transition between fiat and digital currency. The platform is initially available in Southeast Asia, and planning for growth worldwide.

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Bit Store (STORE) 資源

官網

大家還在問：關於 Bit Store (STORE) 的其他問題

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STORE 兌換爲當地貨幣

1 STORE 兌換 AUD
A$0.012543088
1 STORE 兌換 GBP
0.0063499383
1 STORE 兌換 EUR
0.0076042471
1 STORE 兌換 USD
$0.00783943
1 STORE 兌換 MYR
RM0.035277435
1 STORE 兌換 TRY
0.2777510049
1 STORE 兌換 JPY
¥1.2180122391
1 STORE 兌換 RUB
0.8084020216
1 STORE 兌換 INR
0.6789730323
1 STORE 兌換 IDR
Rp128.5152253392
1 STORE 兌換 PHP
0.4592338094
1 STORE 兌換 EGP
￡E.0.3950288777
1 STORE 兌換 BRL
R$0.0473501572
1 STORE 兌換 CAD
C$0.0112103849
1 STORE 兌換 BDT
0.9531178994
1 STORE 兌換 NGN
12.2109313509
1 STORE 兌換 UAH
0.3306671574
1 STORE 兌換 VES
Bs0.42332922
1 STORE 兌換 PKR
Rs2.1872793643
1 STORE 兌換 KZT
4.158817615
1 STORE 兌換 THB
฿0.2707739122
1 STORE 兌換 TWD
NT$0.2579956413
1 STORE 兌換 CHF
Fr0.0071338813
1 STORE 兌換 HKD
HK$0.0609907654
1 STORE 兌換 MAD
.د.م0.0787862715