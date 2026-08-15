Bistroo 今日價格

Bistroo (BIST) 今日實時價格為 $ 0.00118578，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BIST 兌 USD 的匯率為 $ 0.00118578 每 BIST。

Bistroo 目前市值在 $ 71,197 排名第 #-，流通供應量為 50.78M BIST。過去 24 小時內，BIST 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.257443，而歷史最低價為 $ 0.00117732。

短期表現方面，BIST 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 20.48。

Bistroo（BIST）市場資訊

市值 $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K 成交量（24H） $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 完全稀釋市值 $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K 流通量 50.78M 50.78M 50.78M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bistroo 的目前市值為 $ 71.20K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 20.48。BIST 的流通量為 50.78M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 118.58K。