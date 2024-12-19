BISO 圖標

BISO 價格 (BISO)

USD

BISO (BISO) 實時價格圖表

$0.00149679
$0.00149679$0.00149679
-0.50%(1D)

今天 BISO (BISO) 的價格

今天 BISO (BISO) 的實時價格爲 0.00149679 USD。目前其市值爲 $ 313.36K USD。BISO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BISO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 130.54K USD
- BISO 當天價格變化爲 -0.56%
- 其循環供應量爲 210.00M USD

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BISO (BISO) 價格表現 USD

今天內，BISO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BISO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007769827
在過去60天內，BISO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001195511
在過去90天內，BISO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004626083098215714

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.56%
30天$ -0.0007769827-51.90%
60天$ +0.0001195511+7.99%
90天$ -0.0004626083098215714-23.60%

BISO (BISO) 價格分析

BISO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0013422
$ 0.0013422$ 0.0013422

$ 0.00153962
$ 0.00153962$ 0.00153962

$ 0.269004
$ 0.269004$ 0.269004

-0.16%

-0.56%

-8.32%

BISO (BISO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 313.36K
$ 313.36K$ 313.36K

$ 130.54K
$ 130.54K$ 130.54K

210.00M
210.00M 210.00M

什麼是BISO (BISO)

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大家還在問：關於 BISO (BISO) 的其他問題

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BISO 兌換爲當地貨幣

1 BISO 兌換 AUD
A$0.0023798961
1 BISO 兌換 GBP
0.0011824641
1 BISO 兌換 EUR
0.0014369184
1 BISO 兌換 USD
$0.00149679
1 BISO 兌換 MYR
RM0.006735555
1 BISO 兌換 TRY
0.052537329
1 BISO 兌換 JPY
¥0.2352654522
1 BISO 兌換 RUB
0.15416937
1 BISO 兌換 INR
0.1273618611
1 BISO 兌換 IDR
Rp24.5375370576
1 BISO 兌換 PHP
0.0883704816
1 BISO 兌換 EGP
￡E.0.0762165468
1 BISO 兌換 BRL
R$0.0092052585
1 BISO 兌換 CAD
C$0.0021404097
1 BISO 兌換 BDT
0.1788813729
1 BISO 兌換 NGN
2.3242005441
1 BISO 兌換 UAH
0.0628352442
1 BISO 兌換 VES
Bs0.0748395
1 BISO 兌換 PKR
Rs0.4165716249
1 BISO 兌換 KZT
0.7852908735
1 BISO 兌換 THB
฿0.0517290624
1 BISO 兌換 TWD
NT$0.0488552256
1 BISO 兌換 CHF
Fr0.0013321431
1 BISO 兌換 HKD
HK$0.0116300583
1 BISO 兌換 MAD
.د.م0.0150128037