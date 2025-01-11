今天 Bird Dog on Base (BIRDDOG) 的價格

今天 Bird Dog on Base (BIRDDOG) 的實時價格爲 0.00021125 USD。目前其市值爲 $ 211.25K USD。BIRDDOG 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Bird Dog on Base 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 946.82 USD

- Bird Dog on Base 當天價格變化爲 +9.33%

- 其循環供應量爲 1.00B USD

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