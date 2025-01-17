BIP1 圖標

BIP1 價格 (BIP1)

USD

BIP1 (BIP1) 實時價格圖表

$0.04339159
$0.04339159$0.04339159
+1.10%(1D)

今天 BIP1 (BIP1) 的價格

今天 BIP1 (BIP1) 的實時價格爲 0.04339159 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BIP1 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BIP1 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.26K USD
- BIP1 當天價格變化爲 +1.13%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BIP1 (BIP1) 價格表現 USD

今天內，BIP1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00048538
在過去30天內，BIP1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0203658167
在過去60天內，BIP1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0351374204
在過去90天內，BIP1 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.19133004073139365

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00048538+1.13%
30天$ -0.0203658167-46.93%
60天$ -0.0351374204-80.97%
90天$ -0.19133004073139365-81.51%

BIP1 (BIP1) 價格分析

BIP1 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04098516
$ 0.04098516$ 0.04098516

$ 0.04441965
$ 0.04441965$ 0.04441965

$ 1.082
$ 1.082$ 1.082

+1.57%

+1.13%

+4.82%

BIP1 (BIP1) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.26K
$ 4.26K$ 4.26K

0.00
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什麼是BIP1 (BIP1)

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大家還在問：關於 BIP1 (BIP1) 的其他問題

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BIP1 兌換爲當地貨幣

1 BIP1 兌換 AUD
A$0.069426544
1 BIP1 兌換 GBP
0.0351471879
1 BIP1 兌換 EUR
0.0420898423
1 BIP1 兌換 USD
$0.04339159
1 BIP1 兌換 MYR
RM0.195262155
1 BIP1 兌換 TRY
1.5373640337
1 BIP1 兌換 JPY
¥6.7417513383
1 BIP1 兌換 RUB
4.4745407608
1 BIP1 兌換 INR
3.7581456099
1 BIP1 兌換 IDR
Rp711.3374271696
1 BIP1 兌換 PHP
2.5418793422
1 BIP1 兌換 EGP
￡E.2.1865022201
1 BIP1 兌換 BRL
R$0.2620852036
1 BIP1 兌換 CAD
C$0.0620499737
1 BIP1 兌換 BDT
5.2755495122
1 BIP1 兌換 NGN
67.5880423317
1 BIP1 兌換 UAH
1.8302572662
1 BIP1 兌換 VES
Bs2.34314586
1 BIP1 兌換 PKR
Rs12.1066875259
1 BIP1 兌換 KZT
23.019238495
1 BIP1 兌換 THB
฿1.4987455186
1 BIP1 兌換 TWD
NT$1.4280172269
1 BIP1 兌換 CHF
Fr0.0394863469
1 BIP1 兌換 HKD
HK$0.3375865702
1 BIP1 兌換 MAD
.د.م0.4360854795