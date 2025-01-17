BIOPOP 圖標

BIOPOP 價格 (BOPB)

USD

BIOPOP (BOPB) 實時價格圖表

$0.789363
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+1.20%(1D)

今天 BIOPOP (BOPB) 的價格

今天 BIOPOP (BOPB) 的實時價格爲 0.789363 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BOPB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BIOPOP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 240.83K USD
- BIOPOP 當天價格變化爲 +1.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BIOPOP (BOPB) 價格表現 USD

今天內，BIOPOP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00979042
在過去30天內，BIOPOP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1372317837
在過去60天內，BIOPOP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3378431014
在過去90天內，BIOPOP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.589595006373352

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00979042+1.26%
30天$ -0.1372317837-17.38%
60天$ -0.3378431014-42.79%
90天$ -1.589595006373352-66.81%

BIOPOP (BOPB) 價格分析

BIOPOP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.778518
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$ 0.794803
$ 0.794803$ 0.794803

$ 3.95
$ 3.95$ 3.95

-0.51%

+1.26%

-2.02%

BIOPOP (BOPB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 240.83K
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什麼是BIOPOP (BOPB)

The first step for humanity - Biopop BOPB is BIOPOP's blockchain token for platform fees, device purchases, and content. Users benefit from BOPB payments and earn rewards by participating in healthcare projects.

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BIOPOP (BOPB) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BIOPOP (BOPB) 的其他問題

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BOPB 兌換爲當地貨幣

1 BOPB 兌換 AUD
A$1.2629808
1 BOPB 兌換 GBP
0.63938403
1 BOPB 兌換 EUR
0.76568211
1 BOPB 兌換 USD
$0.789363
1 BOPB 兌換 MYR
RM3.5521335
1 BOPB 兌換 TRY
27.96713109
1 BOPB 兌換 JPY
¥122.64332931
1 BOPB 兌換 RUB
81.39911256
1 BOPB 兌換 INR
68.36672943
1 BOPB 兌換 IDR
Rp12,940.37497872
1 BOPB 兌換 PHP
46.24088454
1 BOPB 兌換 EGP
￡E.39.77600157
1 BOPB 兌換 BRL
R$4.76775252
1 BOPB 兌換 CAD
C$1.12878909
1 BOPB 兌換 BDT
95.97075354
1 BOPB 兌換 NGN
1,229.53548969
1 BOPB 兌換 UAH
33.29533134
1 BOPB 兌換 VES
Bs42.625602
1 BOPB 兌換 PKR
Rs220.24017063
1 BOPB 兌換 KZT
418.7570715
1 BOPB 兌換 THB
฿27.26459802
1 BOPB 兌換 TWD
NT$25.97793633
1 BOPB 兌換 CHF
Fr0.71832033
1 BOPB 兌換 HKD
HK$6.14124414
1 BOPB 兌換 MAD
.د.م7.93309815