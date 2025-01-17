BIOPOP 價格 (BOPB)
今天 BIOPOP (BOPB) 的實時價格爲 0.789363 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BOPB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BIOPOP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 240.83K USD
- BIOPOP 當天價格變化爲 +1.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，BIOPOP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00979042。
在過去30天內，BIOPOP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1372317837。
在過去60天內，BIOPOP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3378431014。
在過去90天內，BIOPOP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.589595006373352。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00979042
|+1.26%
|30天
|$ -0.1372317837
|-17.38%
|60天
|$ -0.3378431014
|-42.79%
|90天
|$ -1.589595006373352
|-66.81%
BIOPOP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.51%
+1.26%
-2.02%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The first step for humanity - Biopop BOPB is BIOPOP's blockchain token for platform fees, device purchases, and content. Users benefit from BOPB payments and earn rewards by participating in healthcare projects.
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|1 BOPB 兌換 AUD
A$1.2629808
|1 BOPB 兌換 GBP
￡0.63938403
|1 BOPB 兌換 EUR
€0.76568211
|1 BOPB 兌換 USD
$0.789363
|1 BOPB 兌換 MYR
RM3.5521335
|1 BOPB 兌換 TRY
₺27.96713109
|1 BOPB 兌換 JPY
¥122.64332931
|1 BOPB 兌換 RUB
₽81.39911256
|1 BOPB 兌換 INR
₹68.36672943
|1 BOPB 兌換 IDR
Rp12,940.37497872
|1 BOPB 兌換 PHP
₱46.24088454
|1 BOPB 兌換 EGP
￡E.39.77600157
|1 BOPB 兌換 BRL
R$4.76775252
|1 BOPB 兌換 CAD
C$1.12878909
|1 BOPB 兌換 BDT
৳95.97075354
|1 BOPB 兌換 NGN
₦1,229.53548969
|1 BOPB 兌換 UAH
₴33.29533134
|1 BOPB 兌換 VES
Bs42.625602
|1 BOPB 兌換 PKR
Rs220.24017063
|1 BOPB 兌換 KZT
₸418.7570715
|1 BOPB 兌換 THB
฿27.26459802
|1 BOPB 兌換 TWD
NT$25.97793633
|1 BOPB 兌換 CHF
Fr0.71832033
|1 BOPB 兌換 HKD
HK$6.14124414
|1 BOPB 兌換 MAD
.د.م7.93309815