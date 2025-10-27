BiomeAI（BIOMEAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.04473524 $ 0.04473524 $ 0.04473524 24H最低價 $ 0.065394 $ 0.065394 $ 0.065394 24H最高價 24H最低價 $ 0.04473524$ 0.04473524 $ 0.04473524 24H最高價 $ 0.065394$ 0.065394 $ 0.065394 歷史最高 $ 0.394381$ 0.394381 $ 0.394381 最低價 $ 0.02349287$ 0.02349287 $ 0.02349287 漲跌幅（1H） +1.87% 漲跌幅（1D） -5.69% 漲跌幅（7D） -36.75% 漲跌幅（7D） -36.75%

BiomeAI（BIOMEAI）目前實時價格為 $0.057225。過去 24 小時內，BIOMEAI 的交易價格在 $ 0.04473524 至 $ 0.065394 之間波動，市場活躍度顯著。BIOMEAI 的歷史最高價為 $ 0.394381，歷史最低價為 $ 0.02349287。

從短期表現來看，BIOMEAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.87%，過去 24 小時內變動為 -5.69%，過去 7 天內累計變動為 -36.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BiomeAI（BIOMEAI）市場資訊

市值 $ 337.80K$ 337.80K $ 337.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 572.25K$ 572.25K $ 572.25K 流通量 5.90M 5.90M 5.90M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

BiomeAI 的目前市值為 $ 337.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BIOMEAI 的流通量為 5.90M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 572.25K。