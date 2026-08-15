BioLLM 今日價格

BioLLM (BIOLLM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.87%。目前 BIOLLM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BIOLLM。

BioLLM 目前市值在 $ 210,971 排名第 #-，流通供應量為 999.95M BIOLLM。過去 24 小時內，BIOLLM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00242599，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BIOLLM 在過去一小時內波動了 +1.24%，過去7 天內波動了 -7.47%。過去一天，總交易量達到 $ 23.17K。

BioLLM（BIOLLM）市場資訊

市值 $ 210.97K$ 210.97K $ 210.97K 成交量（24H） $ 23.17K$ 23.17K $ 23.17K 完全稀釋市值 $ 210.97K$ 210.97K $ 210.97K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,947,610.528078 999,947,610.528078 999,947,610.528078

BioLLM 的目前市值為 $ 210.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.17K。BIOLLM 的流通量為 999.95M，總供應量是 999947610.528078，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 210.97K。