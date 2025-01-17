Biochar 圖標

Biochar 價格 (CHAR)

USD

Biochar (CHAR) 實時價格圖表

$160.96
$160.96$160.96
-0.30%(1D)

今天 Biochar (CHAR) 的價格

今天 Biochar (CHAR) 的實時價格爲 160.96 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CHAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Biochar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.06K USD
- Biochar 當天價格變化爲 -0.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Biochar (CHAR) 價格表現 USD

今天內，Biochar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6366648887679
在過去30天內，Biochar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15.1080597120
在過去60天內，Biochar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.6221841280
在過去90天內，Biochar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.87805742328744

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.6366648887679-0.39%
30天$ -15.1080597120-9.38%
60天$ -6.6221841280-4.11%
90天$ -11.87805742328744-6.87%

Biochar (CHAR) 價格分析

Biochar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 159.03
$ 159.03$ 159.03

$ 162.61
$ 162.61$ 162.61

$ 221.95
$ 221.95$ 221.95

+0.01%

-0.39%

-0.13%

Biochar (CHAR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.06K
$ 2.06K$ 2.06K

0.00
0.00 0.00

什麼是Biochar (CHAR)

CHAR is an environmental RWA that is minted upon users depositing eligible carbon removal assets into the Biochar carbon pool. Learn more: https://docs.toucan.earth/toucan/carbon-pools/char-carbon-pool

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Biochar (CHAR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Biochar (CHAR) 的其他問題

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CHAR 兌換爲當地貨幣

1 CHAR 兌換 AUD
A$257.536
1 CHAR 兌換 GBP
130.3776
1 CHAR 兌換 EUR
156.1312
1 CHAR 兌換 USD
$160.96
1 CHAR 兌換 MYR
RM724.32
1 CHAR 兌換 TRY
5,702.8128
1 CHAR 兌換 JPY
¥25,008.3552
1 CHAR 兌換 RUB
16,598.1952
1 CHAR 兌換 INR
13,940.7456
1 CHAR 兌換 IDR
Rp2,638,688.1024
1 CHAR 兌換 PHP
9,429.0368
1 CHAR 兌換 EGP
￡E.8,110.7744
1 CHAR 兌換 BRL
R$972.1984
1 CHAR 兌換 CAD
C$230.1728
1 CHAR 兌換 BDT
19,569.5168
1 CHAR 兌換 NGN
250,716.1248
1 CHAR 兌換 UAH
6,789.2928
1 CHAR 兌換 VES
Bs8,691.84
1 CHAR 兌換 PKR
Rs44,909.4496
1 CHAR 兌換 KZT
85,389.28
1 CHAR 兌換 THB
฿5,559.5584
1 CHAR 兌換 TWD
NT$5,297.1936
1 CHAR 兌換 CHF
Fr146.4736
1 CHAR 兌換 HKD
HK$1,252.2688
1 CHAR 兌換 MAD
.د.م1,617.648