Biochar 價格 (CHAR)
今天 Biochar (CHAR) 的實時價格爲 160.96 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CHAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Biochar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.06K USD
- Biochar 當天價格變化爲 -0.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Biochar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6366648887679。
在過去30天內，Biochar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15.1080597120。
在過去60天內，Biochar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.6221841280。
在過去90天內，Biochar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -11.87805742328744。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.6366648887679
|-0.39%
|30天
|$ -15.1080597120
|-9.38%
|60天
|$ -6.6221841280
|-4.11%
|90天
|$ -11.87805742328744
|-6.87%
Biochar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
-0.39%
-0.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CHAR is an environmental RWA that is minted upon users depositing eligible carbon removal assets into the Biochar carbon pool. Learn more: https://docs.toucan.earth/toucan/carbon-pools/char-carbon-pool
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|1 CHAR 兌換 AUD
A$257.536
|1 CHAR 兌換 GBP
￡130.3776
|1 CHAR 兌換 EUR
€156.1312
|1 CHAR 兌換 USD
$160.96
|1 CHAR 兌換 MYR
RM724.32
|1 CHAR 兌換 TRY
₺5,702.8128
|1 CHAR 兌換 JPY
¥25,008.3552
|1 CHAR 兌換 RUB
₽16,598.1952
|1 CHAR 兌換 INR
₹13,940.7456
|1 CHAR 兌換 IDR
Rp2,638,688.1024
|1 CHAR 兌換 PHP
₱9,429.0368
|1 CHAR 兌換 EGP
￡E.8,110.7744
|1 CHAR 兌換 BRL
R$972.1984
|1 CHAR 兌換 CAD
C$230.1728
|1 CHAR 兌換 BDT
৳19,569.5168
|1 CHAR 兌換 NGN
₦250,716.1248
|1 CHAR 兌換 UAH
₴6,789.2928
|1 CHAR 兌換 VES
Bs8,691.84
|1 CHAR 兌換 PKR
Rs44,909.4496
|1 CHAR 兌換 KZT
₸85,389.28
|1 CHAR 兌換 THB
฿5,559.5584
|1 CHAR 兌換 TWD
NT$5,297.1936
|1 CHAR 兌換 CHF
Fr146.4736
|1 CHAR 兌換 HKD
HK$1,252.2688
|1 CHAR 兌換 MAD
.د.م1,617.648