Bingo 圖標

Bingo 價格 (BINGO)

USD

Bingo (BINGO) 實時價格圖表

$0.00155608
$0.00155608$0.00155608
-6.70%(1D)

今天 Bingo (BINGO) 的價格

今天 Bingo (BINGO) 的實時價格爲 0.00155608 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BINGO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bingo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.61 USD
- Bingo 當天價格變化爲 -6.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bingo (BINGO) 價格表現 USD

今天內，Bingo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000113131015821942
在過去30天內，Bingo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007979519
在過去60天內，Bingo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008653678
在過去90天內，Bingo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.006018291984265937

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000113131015821942-6.77%
30天$ -0.0007979519-51.27%
60天$ -0.0008653678-55.61%
90天$ -0.006018291984265937-79.45%

Bingo (BINGO) 價格分析

Bingo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.001542
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$ 0.00167851
$ 0.00167851$ 0.00167851

$ 0.070173
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-0.21%

-6.77%

-32.90%

Bingo (BINGO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 77.61
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什麼是Bingo (BINGO)

BINGO - The honest farmer's dog on AVAX. There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o!

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Bingo (BINGO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bingo (BINGO) 的其他問題

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BINGO 兌換爲當地貨幣

1 BINGO 兌換 AUD
A$0.0025052888
1 BINGO 兌換 GBP
0.0012759856
1 BINGO 兌換 EUR
0.0015093976
1 BINGO 兌換 USD
$0.00155608
1 BINGO 兌換 MYR
RM0.00700236
1 BINGO 兌換 TRY
0.0551319144
1 BINGO 兌換 JPY
¥0.2431686216
1 BINGO 兌換 RUB
0.1594826392
1 BINGO 兌換 INR
0.1347254064
1 BINGO 兌換 IDR
Rp25.5095041152
1 BINGO 兌換 PHP
0.091108484
1 BINGO 兌換 EGP
￡E.0.078426432
1 BINGO 兌換 BRL
R$0.009492088
1 BINGO 兌換 CAD
C$0.0022407552
1 BINGO 兌換 BDT
0.18906372
1 BINGO 兌換 NGN
2.4237968904
1 BINGO 兌換 UAH
0.0655265288
1 BINGO 兌換 VES
Bs0.08402832
1 BINGO 兌換 PKR
Rs0.4338039824
1 BINGO 兌換 KZT
0.8259361424
1 BINGO 兌換 THB
฿0.0535135912
1 BINGO 兌換 TWD
NT$0.0511794712
1 BINGO 兌換 CHF
Fr0.0014160328
1 BINGO 兌換 HKD
HK$0.0121063024
1 BINGO 兌換 MAD
.د.م0.0156230432