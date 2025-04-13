BinaryX 圖標

BinaryX 價格 (BNX)

USD

BinaryX (BNX) 實時價格圖表

$2.03
$2.03$2.03
-0.70%(1D)

今天 BinaryX (BNX) 的價格

今天 BinaryX (BNX) 的實時價格爲 2.03 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BNX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BinaryX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.28K USD
- BinaryX 當天價格變化爲 -0.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BinaryX (BNX) 價格表現 USD

今天內，BinaryX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.015651319557263
在過去30天內，BinaryX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.8606717370
在過去60天內，BinaryX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.9526544880
在過去90天內，BinaryX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.706473983007789

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.015651319557263-0.76%
30天$ +2.8606717370+140.92%
60天$ +2.9526544880+145.45%
90天$ +1.706473983007789+527.46%

BinaryX (BNX) 價格分析

BinaryX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 2.1
$ 2.1$ 2.1

$ 6.58
$ 6.58$ 6.58

-1.34%

-0.76%

-9.85%

BinaryX (BNX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.28K
$ 4.28K$ 4.28K

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什麼是BinaryX (BNX)

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BinaryX (BNX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BinaryX (BNX) 的其他問題

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BNX 兌換爲當地貨幣

1 BNX 兌換 VND
52,051.23
1 BNX 兌換 AUD
A$3.2277
1 BNX 兌換 GBP
1.5428
1 BNX 兌換 EUR
1.7864
1 BNX 兌換 USD
$2.03
1 BNX 兌換 MYR
RM8.9726
1 BNX 兌換 TRY
76.9776
1 BNX 兌換 JPY
¥291.3253
1 BNX 兌換 RUB
168.8554
1 BNX 兌換 INR
174.4988
1 BNX 兌換 IDR
Rp33,833.3198
1 BNX 兌換 KRW
2,883.5135
1 BNX 兌換 PHP
116.0754
1 BNX 兌換 EGP
￡E.104.0984
1 BNX 兌換 BRL
R$11.8958
1 BNX 兌換 CAD
C$2.8014
1 BNX 兌換 BDT
246.1375
1 BNX 兌換 NGN
3,227.3346
1 BNX 兌換 UAH
83.8593
1 BNX 兌換 VES
Bs144.13
1 BNX 兌換 PKR
Rs567.9737
1 BNX 兌換 KZT
1,046.9116
1 BNX 兌換 THB
฿67.9441
1 BNX 兌換 TWD
NT$65.7111
1 BNX 兌換 AED
د.إ7.4501
1 BNX 兌換 CHF
Fr1.6443
1 BNX 兌換 HKD
HK$15.7325
1 BNX 兌換 MAD
.د.م18.8384
1 BNX 兌換 MXN
$41.209