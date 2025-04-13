BinaryX 價格 (BNX)
今天 BinaryX (BNX) 的實時價格爲 2.03 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BNX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BinaryX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.28K USD
- BinaryX 當天價格變化爲 -0.76%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，BinaryX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.015651319557263。
在過去30天內，BinaryX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.8606717370。
在過去60天內，BinaryX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.9526544880。
在過去90天內，BinaryX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.706473983007789。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.015651319557263
|-0.76%
|30天
|$ +2.8606717370
|+140.92%
|60天
|$ +2.9526544880
|+145.45%
|90天
|$ +1.706473983007789
|+527.46%
BinaryX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.34%
-0.76%
-9.85%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 BNX 兌換 VND
₫52,051.23
|1 BNX 兌換 AUD
A$3.2277
|1 BNX 兌換 GBP
￡1.5428
|1 BNX 兌換 EUR
€1.7864
|1 BNX 兌換 USD
$2.03
|1 BNX 兌換 MYR
RM8.9726
|1 BNX 兌換 TRY
₺76.9776
|1 BNX 兌換 JPY
¥291.3253
|1 BNX 兌換 RUB
₽168.8554
|1 BNX 兌換 INR
₹174.4988
|1 BNX 兌換 IDR
Rp33,833.3198
|1 BNX 兌換 KRW
₩2,883.5135
|1 BNX 兌換 PHP
₱116.0754
|1 BNX 兌換 EGP
￡E.104.0984
|1 BNX 兌換 BRL
R$11.8958
|1 BNX 兌換 CAD
C$2.8014
|1 BNX 兌換 BDT
৳246.1375
|1 BNX 兌換 NGN
₦3,227.3346
|1 BNX 兌換 UAH
₴83.8593
|1 BNX 兌換 VES
Bs144.13
|1 BNX 兌換 PKR
Rs567.9737
|1 BNX 兌換 KZT
₸1,046.9116
|1 BNX 兌換 THB
฿67.9441
|1 BNX 兌換 TWD
NT$65.7111
|1 BNX 兌換 AED
د.إ7.4501
|1 BNX 兌換 CHF
Fr1.6443
|1 BNX 兌換 HKD
HK$15.7325
|1 BNX 兌換 MAD
.د.م18.8384
|1 BNX 兌換 MXN
$41.209