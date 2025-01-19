Binance Wrapped BTC 圖標

Binance Wrapped BTC 價格 (BBTC)

USD

Binance Wrapped BTC (BBTC) 實時價格圖表

$102,698
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-0.90%(1D)

今天 Binance Wrapped BTC (BBTC) 的價格

今天 Binance Wrapped BTC (BBTC) 的實時價格爲 102,914 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Binance Wrapped BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 271.13K USD
- Binance Wrapped BTC 當天價格變化爲 -0.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Binance Wrapped BTC (BBTC) 價格表現 USD

今天內，Binance Wrapped BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -729.7592781678
在過去30天內，Binance Wrapped BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7,009.5342884000
在過去60天內，Binance Wrapped BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11,550.5116244000
在過去90天內，Binance Wrapped BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -729.7592781678-0.70%
30天$ +7,009.5342884000+6.81%
60天$ +11,550.5116244000+11.22%
90天$ 0--

Binance Wrapped BTC (BBTC) 價格分析

Binance Wrapped BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 100,394
$ 100,394$ 100,394

$ 104,497
$ 104,497$ 104,497

$ 1,893,429
$ 1,893,429$ 1,893,429

-1.08%

-0.70%

+8.70%

Binance Wrapped BTC (BBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 271.13K
$ 271.13K$ 271.13K

0.00
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什麼是Binance Wrapped BTC (BBTC)

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Binance Wrapped BTC (BBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 Binance Wrapped BTC (BBTC) 的其他問題

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BBTC 兌換爲當地貨幣

1 BBTC 兌換 AUD
A$165,691.54
1 BBTC 兌換 GBP
84,389.48
1 BBTC 兌換 EUR
99,826.58
1 BBTC 兌換 USD
$102,914
1 BBTC 兌換 MYR
RM463,113
1 BBTC 兌換 TRY
3,646,243.02
1 BBTC 兌換 JPY
¥16,082,370.78
1 BBTC 兌換 RUB
10,547,655.86
1 BBTC 兌換 INR
8,910,294.12
1 BBTC 兌換 IDR
Rp1,687,114,484.16
1 BBTC 兌換 PHP
6,025,614.7
1 BBTC 兌換 EGP
￡E.5,186,865.6
1 BBTC 兌換 BRL
R$627,775.4
1 BBTC 兌換 CAD
C$148,196.16
1 BBTC 兌換 BDT
12,504,051
1 BBTC 兌換 NGN
160,301,933.82
1 BBTC 兌換 UAH
4,333,708.54
1 BBTC 兌換 VES
Bs5,557,356
1 BBTC 兌換 PKR
Rs28,690,364.92
1 BBTC 兌換 KZT
54,624,692.92
1 BBTC 兌換 THB
฿3,539,212.46
1 BBTC 兌換 TWD
NT$3,384,841.46
1 BBTC 兌換 CHF
Fr93,651.74
1 BBTC 兌換 HKD
HK$800,670.92
1 BBTC 兌換 MAD
.د.م1,033,256.56