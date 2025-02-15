Binance Printer 圖標

Binance Printer 價格 (PRINTR)

USD

Binance Printer (PRINTR) 實時價格圖表

$0.00042248
$0.00042248$0.00042248
-82.90%(1D)

今天 Binance Printer (PRINTR) 的價格

今天 Binance Printer (PRINTR) 的實時價格爲 0.00035516 USD。目前其市值爲 $ 355.16K USD。PRINTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Binance Printer 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.24M USD
- Binance Printer 當天價格變化爲 -89.60%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Binance Printer (PRINTR) 價格表現 USD

今天內，Binance Printer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003061239320526569
在過去30天內，Binance Printer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Binance Printer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Binance Printer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.003061239320526569-89.60%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Binance Printer (PRINTR) 價格分析

Binance Printer 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0003737
$ 0.0003737$ 0.0003737

$ 0.0034164
$ 0.0034164$ 0.0034164

$ 0.00637739
$ 0.00637739$ 0.00637739

-34.06%

-89.60%

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Binance Printer (PRINTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 355.16K
$ 355.16K$ 355.16K

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Binance Printer (PRINTR)

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Binance Printer (PRINTR) 資源

官網

大家還在問：關於 Binance Printer (PRINTR) 的其他問題

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PRINTR 兌換爲當地貨幣

1 PRINTR 兌換 AUD
A$0.0005576012
1 PRINTR 兌換 GBP
0.0002805764
1 PRINTR 兌換 EUR
0.000337402
1 PRINTR 兌換 USD
$0.00035516
1 PRINTR 兌換 MYR
RM0.0015733588
1 PRINTR 兌換 TRY
0.0128638952
1 PRINTR 兌換 JPY
¥0.0540979712
1 PRINTR 兌換 RUB
0.0323408696
1 PRINTR 兌換 INR
0.0307817172
1 PRINTR 兌換 IDR
Rp5.7283862948
1 PRINTR 兌換 PHP
0.02051049
1 PRINTR 兌換 EGP
￡E.0.0179675444
1 PRINTR 兌換 BRL
R$0.002024412
1 PRINTR 兌換 CAD
C$0.0005007756
1 PRINTR 兌換 BDT
0.0430382888
1 PRINTR 兌換 NGN
0.537303806
1 PRINTR 兌換 UAH
0.01473914
1 PRINTR 兌換 VES
Bs0.02166476
1 PRINTR 兌換 PKR
Rs0.09917843
1 PRINTR 兌換 KZT
0.1760812248
1 PRINTR 兌換 THB
฿0.0119759952
1 PRINTR 兌換 TWD
NT$0.0116066288
1 PRINTR 兌換 CHF
Fr0.0003160924
1 PRINTR 兌換 HKD
HK$0.0027631448
1 PRINTR 兌換 MAD
.د.م0.003533842