Binance Printer 價格 (PRINTR)
今天 Binance Printer (PRINTR) 的實時價格爲 0.00035516 USD。目前其市值爲 $ 355.16K USD。PRINTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Binance Printer 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.24M USD
- Binance Printer 當天價格變化爲 -89.60%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Binance Printer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003061239320526569。
在過去30天內，Binance Printer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Binance Printer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Binance Printer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.003061239320526569
|-89.60%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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Binance Printer 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-34.06%
-89.60%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 PRINTR 兌換 AUD
A$0.0005576012
|1 PRINTR 兌換 GBP
￡0.0002805764
|1 PRINTR 兌換 EUR
€0.000337402
|1 PRINTR 兌換 USD
$0.00035516
|1 PRINTR 兌換 MYR
RM0.0015733588
|1 PRINTR 兌換 TRY
₺0.0128638952
|1 PRINTR 兌換 JPY
¥0.0540979712
|1 PRINTR 兌換 RUB
₽0.0323408696
|1 PRINTR 兌換 INR
₹0.0307817172
|1 PRINTR 兌換 IDR
Rp5.7283862948
|1 PRINTR 兌換 PHP
₱0.02051049
|1 PRINTR 兌換 EGP
￡E.0.0179675444
|1 PRINTR 兌換 BRL
R$0.002024412
|1 PRINTR 兌換 CAD
C$0.0005007756
|1 PRINTR 兌換 BDT
৳0.0430382888
|1 PRINTR 兌換 NGN
₦0.537303806
|1 PRINTR 兌換 UAH
₴0.01473914
|1 PRINTR 兌換 VES
Bs0.02166476
|1 PRINTR 兌換 PKR
Rs0.09917843
|1 PRINTR 兌換 KZT
₸0.1760812248
|1 PRINTR 兌換 THB
฿0.0119759952
|1 PRINTR 兌換 TWD
NT$0.0116066288
|1 PRINTR 兌換 CHF
Fr0.0003160924
|1 PRINTR 兌換 HKD
HK$0.0027631448
|1 PRINTR 兌換 MAD
.د.م0.003533842