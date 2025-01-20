Binance Bitcoin 價格 (BTCB)
今天 Binance Bitcoin (BTCB) 的實時價格爲 104,117 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BTCB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Binance Bitcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 105.57M USD
- Binance Bitcoin 當天價格變化爲 +0.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Binance Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +169.01。
在過去30天內，Binance Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,293.8769264000。
在過去60天內，Binance Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10,406.4004447000。
在過去90天內，Binance Bitcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +36,284.94248153392。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +169.01
|+0.16%
|30天
|$ +8,293.8769264000
|+7.97%
|60天
|$ +10,406.4004447000
|+9.99%
|90天
|$ +36,284.94248153392
|+53.49%
Binance Bitcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.26%
+0.16%
+9.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Pegged tokens such as BTCB, are 100% backed by the native coin in reserve, which is Bitcoin (BTC) in BTCB’s case.
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|1 BTCB 兌換 AUD
A$167,628.37
|1 BTCB 兌換 GBP
￡85,375.94
|1 BTCB 兌換 EUR
€100,993.49
|1 BTCB 兌換 USD
$104,117
|1 BTCB 兌換 MYR
RM468,526.5
|1 BTCB 兌換 TRY
₺3,701,359.35
|1 BTCB 兌換 JPY
¥16,268,281.25
|1 BTCB 兌換 RUB
₽10,667,827.82
|1 BTCB 兌換 INR
₹9,014,449.86
|1 BTCB 兌換 IDR
Rp1,706,835,792.48
|1 BTCB 兌換 PHP
₱6,096,050.35
|1 BTCB 兌換 EGP
￡E.5,228,755.74
|1 BTCB 兌換 BRL
R$635,113.7
|1 BTCB 兌換 CAD
C$149,928.48
|1 BTCB 兌換 BDT
৳12,650,215.5
|1 BTCB 兌換 NGN
₦162,175,762.71
|1 BTCB 兌換 UAH
₴4,384,366.87
|1 BTCB 兌換 VES
Bs5,622,318
|1 BTCB 兌換 PKR
Rs29,025,737.26
|1 BTCB 兌換 KZT
₸55,263,221.26
|1 BTCB 兌換 THB
฿3,595,160.01
|1 BTCB 兌換 TWD
NT$3,424,408.13
|1 BTCB 兌換 CHF
Fr94,746.47
|1 BTCB 兌換 HKD
HK$810,030.26
|1 BTCB 兌換 MAD
.د.م1,045,334.68