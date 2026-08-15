BILLZ 今日價格

BILLZ ($BILLZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.64%。目前 $BILLZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $BILLZ。

BILLZ 目前市值在 $ 41,141 排名第 #-，流通供應量為 600.00M $BILLZ。過去 24 小時內，$BILLZ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$BILLZ 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.50%。過去一天，總交易量達到 --。

BILLZ（$BILLZ）市場資訊

市值 $ 41.14K$ 41.14K $ 41.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 51.43K$ 51.43K $ 51.43K 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 總供應量 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459

BILLZ 的目前市值為 $ 41.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$BILLZ 的流通量為 600.00M，總供應量是 999996783.5661459，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.43K。