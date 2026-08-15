BILLBOARD 今日價格

BILLBOARD (BILLBOARD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.23%。目前 BILLBOARD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BILLBOARD。

BILLBOARD 目前市值在 $ 18,304.95 排名第 #-，流通供應量為 937.54M BILLBOARD。過去 24 小時內，BILLBOARD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BILLBOARD 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -1.73%。過去一天，總交易量達到 --。

BILLBOARD（BILLBOARD）市場資訊

市值 $ 18.30K$ 18.30K $ 18.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.30K$ 18.30K $ 18.30K 流通量 937.54M 937.54M 937.54M 總供應量 937,536,462.207294 937,536,462.207294 937,536,462.207294

BILLBOARD 的目前市值為 $ 18.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BILLBOARD 的流通量為 937.54M，總供應量是 937536462.207294，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.30K。