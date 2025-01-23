Bikerush 圖標

Bikerush 價格 (BRT)

USD

Bikerush (BRT) 實時價格圖表

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+5.80%(1D)

今天 Bikerush (BRT) 的價格

今天 Bikerush (BRT) 的實時價格爲 0.00001214 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BRT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bikerush 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 126.66 USD
- Bikerush 當天價格變化爲 +5.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bikerush (BRT) 價格表現 USD

今天內，Bikerush 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Bikerush 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000016004
在過去60天內，Bikerush 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000045381
在過去90天內，Bikerush 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000011639248012316698

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+5.88%
30天$ -0.0000016004-13.18%
60天$ -0.0000045381-37.38%
90天$ -0.000011639248012316698-48.94%

Bikerush (BRT) 價格分析

Bikerush 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0000112
$ 0.0000112$ 0.0000112

$ 0.00001216
$ 0.00001216$ 0.00001216

$ 0.530508
$ 0.530508$ 0.530508

+0.20%

+5.88%

-5.18%

Bikerush (BRT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 126.66
$ 126.66$ 126.66

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什麼是Bikerush (BRT)

BikeRush built around one of the world's most popular healthy sports, cycling, it is the first project to effectively implement a functional Ride&Earn concept.BikeRush integrates various health concepts such as fitness, green environmental protection, and play earning. With Game-Fi, BikeRush aims to drive tens of millions towards healthier lifestyles, fight climate change, encourage low-carbon travel and connect the fitness public to Web 3.0, while building a durable platform that fosters user-generated More Web 3.0 content.

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Bikerush (BRT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bikerush (BRT) 的其他問題

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BRT 兌換爲當地貨幣

1 BRT 兌換 AUD
A$0.0000193026
1 BRT 兌換 GBP
0.0000098334
1 BRT 兌換 EUR
0.0000116544
1 BRT 兌換 USD
$0.00001214
1 BRT 兌換 MYR
RM0.0000539016
1 BRT 兌換 TRY
0.000432791
1 BRT 兌換 JPY
¥0.0018997886
1 BRT 兌換 RUB
0.0012047736
1 BRT 兌換 INR
0.0010498672
1 BRT 兌換 IDR
Rp0.1990163616
1 BRT 兌換 PHP
0.0007117682
1 BRT 兌換 EGP
￡E.0.0006107634
1 BRT 兌換 BRL
R$0.0000721116
1 BRT 兌換 CAD
C$0.0000173602
1 BRT 兌換 BDT
0.0014805944
1 BRT 兌換 NGN
0.0189096282
1 BRT 兌換 UAH
0.00050988
1 BRT 兌換 VES
Bs0.0006677
1 BRT 兌換 PKR
Rs0.0033843892
1 BRT 兌換 KZT
0.006326154
1 BRT 兌換 THB
฿0.0004120316
1 BRT 兌換 TWD
NT$0.000397585
1 BRT 兌換 CHF
Fr0.000010926
1 BRT 兌換 HKD
HK$0.0000944492
1 BRT 兌換 MAD
.د.م0.0001211572