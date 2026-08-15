BigWater 今日價格

BigWater (BIGW) 今日實時價格為 $ 0.00159868，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BIGW 兌 USD 的匯率為 $ 0.00159868 每 BIGW。

BigWater 目前市值在 $ 1,468,385 排名第 #-，流通供應量為 918.50M BIGW。過去 24 小時內，BIGW 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00281767，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BIGW 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 22.22。

BigWater（BIGW）市場資訊

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） $ 22.22$ 22.22 $ 22.22 完全稀釋市值 $ 15.99M$ 15.99M $ 15.99M 流通量 918.50M 918.50M 918.50M 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

BigWater 的目前市值為 $ 1.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 22.22。BIGW 的流通量為 918.50M，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.99M。