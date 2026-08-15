BIG Indie Games 今日價格

BIG Indie Games (BIG) 今日實時價格為 $ 0,00332778，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 BIG 兌 USD 的匯率為 $ 0,00332778 每 BIG。

BIG Indie Games 目前市值在 $ 35 701 排名第 #-，流通供應量為 11,70M BIG。過去 24 小時內，BIG 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,00484664，而歷史最低價為 $ 0,00330851。

短期表現方面，BIG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0,46%。過去一天，總交易量達到 $ 93,51。

BIG Indie Games（BIG）市場資訊

市值 $ 35,70K$ 35,70K $ 35,70K 成交量（24H） $ 93,51$ 93,51 $ 93,51 完全稀釋市值 $ 332,78K$ 332,78K $ 332,78K 流通量 11,70M 11,70M 11,70M 總供應量 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

BIG Indie Games 的目前市值為 $ 35,70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 93,51。BIG 的流通量為 11,70M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 332,78K。