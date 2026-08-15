Big Brother Machi 今日價格

Big Brother Machi (MACHI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.89%。目前 MACHI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MACHI。

Big Brother Machi 目前市值在 $ 141,592 排名第 #-，流通供應量為 957.17M MACHI。過去 24 小時內，MACHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00258508，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MACHI 在過去一小時內波動了 -4.53%，過去7 天內波動了 -2.93%。過去一天，總交易量達到 $ 34.12K。

Big Brother Machi（MACHI）市場資訊

市值 $ 141.59K$ 141.59K $ 141.59K 成交量（24H） $ 34.12K$ 34.12K $ 34.12K 完全稀釋市值 $ 141.59K$ 141.59K $ 141.59K 流通量 957.17M 957.17M 957.17M 總供應量 957,169,829.674331 957,169,829.674331 957,169,829.674331

Big Brother Machi 的目前市值為 $ 141.59K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 34.12K。MACHI 的流通量為 957.17M，總供應量是 957169829.674331，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 141.59K。