Big Bonus Coin 圖標

Big Bonus Coin 價格 (BBC)

USD

Big Bonus Coin (BBC) 實時價格圖表

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-0.30%(1D)

今天 Big Bonus Coin (BBC) 的價格

今天 Big Bonus Coin (BBC) 的實時價格爲 0.0395655 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BBC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Big Bonus Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.33K USD
- Big Bonus Coin 當天價格變化爲 -0.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Big Bonus Coin (BBC) 價格表現 USD

今天內，Big Bonus Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Big Bonus Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0056003382
在過去60天內，Big Bonus Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0219456415
在過去90天內，Big Bonus Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03147256639761186

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ -0.0056003382-14.15%
60天$ -0.0219456415-55.46%
90天$ -0.03147256639761186-44.30%

Big Bonus Coin (BBC) 價格分析

Big Bonus Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03913769
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$ 0.04192415
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$ 0.814664
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-2.22%

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-11.91%

Big Bonus Coin (BBC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 9.33K
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什麼是Big Bonus Coin (BBC)

BBC stands for Big Bonus Coin…. obviously. The High-yielding reward token of the 9inch DEX.

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Big Bonus Coin (BBC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Big Bonus Coin (BBC) 的其他問題

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BBC 兌換爲當地貨幣

1 BBC 兌換 AUD
A$0.06251349
1 BBC 兌換 GBP
0.0316524
1 BBC 兌換 EUR
0.037587225
1 BBC 兌換 USD
$0.0395655
1 BBC 兌換 MYR
RM0.172901235
1 BBC 兌換 TRY
1.41011442
1 BBC 兌換 JPY
¥6.173404965
1 BBC 兌換 RUB
3.865945005
1 BBC 兌換 INR
3.40975479
1 BBC 兌換 IDR
Rp638.153136465
1 BBC 兌換 PHP
2.304690375
1 BBC 兌換 EGP
￡E.1.988166375
1 BBC 兌換 BRL
R$0.233832105
1 BBC 兌換 CAD
C$0.056578665
1 BBC 兌換 BDT
4.826595345
1 BBC 兌換 NGN
61.628409765
1 BBC 兌換 UAH
1.65858576
1 BBC 兌換 VES
Bs2.215668
1 BBC 兌換 PKR
Rs11.017804785
1 BBC 兌換 KZT
20.500072515
1 BBC 兌換 THB
฿1.327422525
1 BBC 兌換 TWD
NT$1.29537447
1 BBC 兌換 CHF
Fr0.03560895
1 BBC 兌換 HKD
HK$0.30781959
1 BBC 兌換 MAD
.د.م0.394468035