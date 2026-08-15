Big Ass Rewards Sendor 今日價格

Big Ass Rewards Sendor (BARS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 BARS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BARS。

Big Ass Rewards Sendor 目前市值在 $ 123,588 排名第 #-，流通供應量為 648.43M BARS。過去 24 小時內，BARS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BARS 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 +5.49%。過去一天，總交易量達到 $ 2.32K。

Big Ass Rewards Sendor（BARS）市場資訊

市值 $ 123.59K$ 123.59K $ 123.59K 成交量（24H） $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K 完全稀釋市值 $ 129.52K$ 129.52K $ 129.52K 流通量 648.43M 648.43M 648.43M 總供應量 995,077,840.484417 995,077,840.484417 995,077,840.484417

Big Ass Rewards Sendor 的目前市值為 $ 123.59K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.32K。BARS 的流通量為 648.43M，總供應量是 995077840.484417，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 129.52K。