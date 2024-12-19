Bifrost Voucher MANTA 圖標

Bifrost Voucher MANTA 價格 (VMANTA)

USD

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 實時價格圖表

$1.1
$1.1$1.1
-7.30%(1D)

今天 Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 的價格

今天 Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 的實時價格爲 1.1 USD。目前其市值爲 $ 6.14M USD。VMANTA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bifrost Voucher MANTA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.27K USD
- Bifrost Voucher MANTA 當天價格變化爲 -7.32%
- 其循環供應量爲 5.61M USD

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Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 價格表現 USD

今天內，Bifrost Voucher MANTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.087146638548576
在過去30天內，Bifrost Voucher MANTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1561246500
在過去60天內，Bifrost Voucher MANTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2253067300
在過去90天內，Bifrost Voucher MANTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1772056566511392

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.087146638548576-7.32%
30天$ +0.1561246500+14.19%
60天$ +0.2253067300+20.48%
90天$ +0.1772056566511392+19.20%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 價格分析

Bifrost Voucher MANTA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

-0.33%

-7.32%

-20.61%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M

$ 3.27K
$ 3.27K$ 3.27K

5.61M
5.61M 5.61M

什麼是Bifrost Voucher MANTA (VMANTA)

vMANTA is liquid staking token of MANTA, minted via Bifrost.

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Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) 的其他問題

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VMANTA 兌換爲當地貨幣

1 VMANTA 兌換 AUD
A$1.76
1 VMANTA 兌換 GBP
0.869
1 VMANTA 兌換 EUR
1.056
1 VMANTA 兌換 USD
$1.1
1 VMANTA 兌換 MYR
RM4.95
1 VMANTA 兌換 TRY
38.577
1 VMANTA 兌換 JPY
¥172.546
1 VMANTA 兌換 RUB
113.982
1 VMANTA 兌換 INR
93.61
1 VMANTA 兌換 IDR
Rp18,032.784
1 VMANTA 兌換 PHP
64.955
1 VMANTA 兌換 EGP
￡E.55.99
1 VMANTA 兌換 BRL
R$6.941
1 VMANTA 兌換 CAD
C$1.573
1 VMANTA 兌換 BDT
131.45
1 VMANTA 兌換 NGN
1,710.72
1 VMANTA 兌換 UAH
46.167
1 VMANTA 兌換 VES
Bs55
1 VMANTA 兌換 PKR
Rs306.064
1 VMANTA 兌換 KZT
575.003
1 VMANTA 兌換 THB
฿37.961
1 VMANTA 兌換 TWD
NT$35.882
1 VMANTA 兌換 CHF
Fr0.979
1 VMANTA 兌換 HKD
HK$8.547
1 VMANTA 兌換 MAD
.د.م10.978