Bifrost Voucher ASTR 圖標

Bifrost Voucher ASTR 價格 (VASTR)

USD

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 實時價格圖表

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-3.80%(1D)

今天 Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 的價格

今天 Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 的實時價格爲 0.06336 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。VASTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bifrost Voucher ASTR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 298.10 USD
- Bifrost Voucher ASTR 當天價格變化爲 -3.89%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 價格表現 USD

今天內，Bifrost Voucher ASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00257007523656002
在過去30天內，Bifrost Voucher ASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0082003743
在過去60天內，Bifrost Voucher ASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0132799582
在過去90天內，Bifrost Voucher ASTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0039103494012031

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00257007523656002-3.89%
30天$ -0.0082003743-12.94%
60天$ -0.0132799582-20.95%
90天$ -0.0039103494012031-5.81%

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 價格分析

Bifrost Voucher ASTR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.063277
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$ 0.065979
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$ 0.156427
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-0.24%

-3.89%

-14.43%

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 298.10
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什麼是Bifrost Voucher ASTR (VASTR)

vASTR is a liquid staking token for ASTR, minted via Bifrost.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bifrost Voucher ASTR (VASTR) 的其他問題

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VASTR 兌換爲當地貨幣

1 VASTR 兌換 AUD
A$0.1007424
1 VASTR 兌換 GBP
0.0513216
1 VASTR 兌換 EUR
0.0608256
1 VASTR 兌換 USD
$0.06336
1 VASTR 兌換 MYR
RM0.2806848
1 VASTR 兌換 TRY
2.258784
1 VASTR 兌換 JPY
¥9.9183744
1 VASTR 兌換 RUB
6.2878464
1 VASTR 兌換 INR
5.4800064
1 VASTR 兌換 IDR
Rp1,021.9353408
1 VASTR 兌換 PHP
3.709728
1 VASTR 兌換 EGP
￡E.3.187008
1 VASTR 兌換 BRL
R$0.3763584
1 VASTR 兌換 CAD
C$0.0906048
1 VASTR 兌換 BDT
7.7273856
1 VASTR 兌換 NGN
98.6914368
1 VASTR 兌換 UAH
2.66112
1 VASTR 兌換 VES
Bs3.4848
1 VASTR 兌換 PKR
Rs17.6533632
1 VASTR 兌換 KZT
33.016896
1 VASTR 兌換 THB
฿2.1453696
1 VASTR 兌換 TWD
NT$2.0731392
1 VASTR 兌換 CHF
Fr0.057024
1 VASTR 兌換 HKD
HK$0.4929408
1 VASTR 兌換 MAD
.د.م0.6323328